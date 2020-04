Lansarea platformei IMM Invest a fost una cu peripeţii. Pornită pentru prima oară în Vinerea Mare, pe 17 aprilie, platforma guvernamentală a picat după foarte scurt timp. Ministrul Florin Cîţu a dat vina atunci pe un număr mult prea mare de accesări, dar şi pe un atac cibernetic. Platforma a fost repornită marţi, 28 aprilie, şi se dovedeşte un real succes, fiind raportate aproape 30.000 de inscrieri în primele două zile.

Fostul premier Victor Ponta vine însă cu o informaţie-bombă: toată povestea cu pornirea platformei înainte de Paşte şi atacurile care au închis-o n-ar fi fost decât o cacealma, pentru că ordinul lui Florin Cîţu privind IMM Invest a fost semnat abia pe 27 aprilie şi publicat în Monitorul Oficial pe 28 aprilie.

„#CACEALMA Guvernamentala! Programul IMM Invest a fost demarat oficial de Ministrul Florin Citu in ziua de Vineri 17 Aprilie ora 10 (si s-a blocat imediat – ministrul acuzand “atacuri din partea celor care critica Guvernul”) / insa Ordinul Ministrului Citu privind Programul IMM Invest a fost semnat pe 27 Aprilie – si publicat in Monitorul Oficial pe 28 Aprilie !!!

Conform legii poti sa pornesti procedurile legale doar in baza prevederilor Ordinului Ministrului publicat in Monitorul Oficial – pe 28 / tot ce a fost prezentat de Ministru intre 17 Aprilie si 28 ( cand s-a publicat Ordinul in MoF) a fost doar #CACEALMA ! Oricum, pana azi nu s-a semnat nicio conventie-cadru de credit cu nicio banca! Firmele aplicante trebuie sa semneze creditul cu banca ( Guvernul este doar garant pentru beneficiar) !”, este mesajul postat de Victor Ponta pe pagina sa de Instagram, alături de următoarea fotografie.

Sursă foto principală: INQUAM Photos