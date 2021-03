Există sau nu neînțelegeri între premierul Cîțu și ministrul Vlad Voiculescu? Vicepremierul Dan Barna a spus exact, invocând în seria sa de explicații și numele lui Klaus Iohannis.

Barna a respins categoric existența unor tensiuni între cei doi. Detaliile au venit în contextul în care s-a speculat că ar exista anumite neînțelegeri între ministrul Sănătății și premierul României. Asta s-a întâmplat după ce Florin Cîțu i-a cerut lui Vlad Voiculescu să prezinte un raport privind măsurile luate de la începutul anului pentru pregătirea sistemului de sănătate pentru valul al treilea al pandemiei.

Vicepremierul a susținut că solicitarea lui Cîțu reprezintă o activitate normală. În opinia sa, existența unui scandal în Guvern este o exagerare de presă pe care Coaliția o privește „cu umor”.

Citim cu umor și eu și premierul și Vlad Voiculescu ce se scrie în presă

În plus, Barna a arătat că președintele Klaus Iohannis le-a cerut să îl sprijine pe Vlad Voiculescu.

„Am agreat propunerea ca și la Ministerul Sănătății să fie o conferință de presă săptămânală, tocmai pentru a fi cât mai accesibile activitățile ministerului în ceea ce privește pandemia. Este o activitate normală”, susține vicepremierul. Totodată, Dan Barna susține că existența unor astfel de conferințe săptămânale va ajuta la evitarea „confuziilor de percepție care au fost speculate în număr foarte mare”.

„Citim cu umor și eu și premierul și Vlad Voiculescu ce se scrie în presă despre scandaluri și lupte, în timp ce noi stăm la masă și discutăm următorii pași ai zilei sau ai săptămânii. În exterior pare o mare bătălie care de fapt nu există”, a subliniat Dan Barna.

Întrebat care va fi poziția sa dacă Florin Cîțu va cere remanierea ministrului Sănătății, Barna a răspuns: „Această temă nu există decât în presă. Nu s-a verbalizat acest scenariu în nicio discuție din Coaliție sau Guvern”.

Iohannis a cerut USR-PLUS să ofere sprijin

Dan Barna susține că președintele Klaus Iohannis a cerut USR PLUS să îl susțină pe Vlad Voiculescu pentru că ministerul Sănătății are nevoie de sprijin în această perioadă.

„În discuția de miercuri de la Cotroceni, cu premierul Cîțu, cu liderii celorlalte partide din coaliție, președintele a fost foarte clar – e nevoie de o susținere pentru Ministerul Sănătății și ne-a cerut să-l susținem pe Vlad Voiculescu, tocmai pentru că prima linie a temei sociale în momentul acesta în România este această pandemie și lupta cu Covid. Ori, în acest context, este foarte clar că guvernul și coaliția suntem aliniați pe acest mesaj foarte clar – România are nevoie de sprijin și de înțelegea cetățenilor că vaccinul e soluția necesară, iar până atunci măsurile de distanțare, purtatul măștii, spălatul pe mâini rămân valabile și necesare pentru a nu avea o perspectivă de măsuri mai dure”, a explicat vicepremierul.

De asemenea, vicepremierul afirmă că dezbaterile din interiorul Coaliției sunt percepute exagerat și transformate din „strănuturi în bronșită acută”.

Florin Cîțu i-a cerut, miercuri, lui Vlad Voiculescu să preia modelul lui Valeriu Gheorghiță și să prezinte un raport al activității desfășurate din luna decembrie pentru pregătirea pentru valul 3 al pandemiei și planurile pentru perioada viitoare.

Barna: Președintele Iohannis ne-a cerut să-l susținem pe Vlad Voiculescu

