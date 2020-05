Înființat în 2008, Complexul Multifuncțional Caraiman se află în în subordinea Primăriei Sector 1 și este menit să trateze gratuit persoanele cu venituri reduse.

Complexul Caraiman primește bani de la bugetul local pentru a funcționa iar sumele sunt aprobate în Consiliul Local Sector 1, pe baza propunerilor făcute de conducerea instituției.

Cum și-a asociat Andreea Marin imaginea

Începând cu vara anului trecut, Andreea Marin și-a asociat frecvent imaginea cu acest complex. Aceasta a prezentat evenimente organizate de centru, a oferit interviuri în care a vorbit despre beneficiile oferite de instituție locuitorilor sectorului 1 și a publicat fotografii și postări pe conturile sale de pe rețelele sociale.

Parteneriatul dintre vedetă și complex este însă unul plătit, deși vedeta TV nu a anunțat niciodată în ”știrile” pe care le-a postat pe Facebook acest lucru.

Chiar dacă vedeta TV nu a menționat niciodată în postările sale, parteneriatul este unul plătit.

Ce a spus vedeta

„Cât timp am locuit în sectorul 1, nu am știut că există un loc pe care l-am descoperit recent: Complexul Multifuncțional Caraiman, alături de clădirea principală s-au născut mai apoi și Centrul de Recuperare Medicală și Centrul de Zi Alzheimer, o oază verde de liniște înconjoară clădirile și un sentiment de siguranță te cuprinde încă de la intrare, iar cum pășești înăuntru, mirarea că așa ceva există la noi, că nu vorbim de un centru privat, ci de stat, te face să spui: și totuși, se poate! Voi reveni cu detalii, căci e un exemplu de bună practică, un loc gospodărit de o mână de profesioniști cărora le pasă de sănătatea oamenilor cu adevărat și care fac minuni”, a scris, printre altele, aceasta pe Facebook.

„Deci, sunt niște lucruri extraordinare care se întâmplă acolo și acest centru, în care am ajuns efectiv întâmplător – crede-mă, am auzit de el întâmplător -, arată impecabil, ca un spital privat și oamenii nu știut despre această mină de aur și de posibilitatea de a obține toate serviciile medicale gratuit, până și dentistul!”, a spus artista într-un interviu realizat de revista „Viva!”.

Contract în valoare de 174.500 lei

Cu aproape o lună înainte ca Andreea Marin să înceapă să promoveze proiectul pe pagina sa de Facebook și în presă, firma A&C Partners, deținută de ea (în proporție de 95%) și de Laura Mihuți (în proporție de 5%) a primit, prin atribuire directă, un contract în valoare de 174.500 lei de la Centrul Multifuncțional Caraiman. Acest lucru se întâmpla în 21 iunie 2019.

De asemenea, în date de 30 ianuarie 2020, centrul atribuie încă un contract similar firmei A&C Partners, în valoare de 134.260 de lei. Printre cerințele celor de la centru se numără următoarele: „pachet cu minim 4 filme de o durată mai mică de prezentare a conceptului/companiei, organizare eveniment la sediul companiei, film de eveniment, apariții TV live de la evenimentul organizat sau interviu live/înregistrat pe post de televiziune național, ședință foto cu persoana publică, postări pe conturi de Facebook și Instagram ale persoanei publice”.

Răspunsul Andreei Marin

„Eu am aflat întâmplător de la o bătrână din sector care a fost uimită la finalul consultațiilor sale să afle că… nu are nimic de plătit. Și, firește, asta nu se prea întâmplă. Am aceeași curiozitate a meseriei ca și dvs, eu am fost locuitor al acestui sector ani buni și nu știam de existența acestei oportunități. Am spus și altora, am și vizitat la un moment dat centrul (sunt omul care nu crede până nu vede ?), am înțeles cum e posibil.

Prețurile în detaliu pentru serviciile noastre diferă de la un contract la altul, trebuie să recunosc faptul că acolo unde simt că lucrurile sunt în beneficiul celor care vibrează în inima mea, îmi iau libertatea de a lucra cu prețuri mai mici decât cele trasate de valoarea noastră de piață, așa s-a întâmplat și în acest caz, am fost sub ceea ce facem în mod normal. (…) Există și multe cazuri sau cauze pe care eu decid să le sprijin pro-bono, unele au nevoie de promovare pentru a trezi solidaritate, căci altfel nu se pot rezolva, altele le pot rezolva chiar eu, fără ajutor, și rămân… doar în inima mea. De obicei, acestea sunt cele care nu prea au o altă soluție, sunt la limită și fără sprijin de un alt fel”, a răspuns Andreea Marin când a fost întrebată despre detaliile menționate mai sus de către libertatea.ro