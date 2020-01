Jurnalista Cristina Țopescu a trecut la cele veșnice, dar controversele și semnele de întrebare nu s-au stins nici acum. Abia la zile bune după ce corpul jurnalistei a fost incinerat, ies la iveală noi amănunte incredibile.

Adevărul despre relația dintre Cristina Țopescu și Firea

S- aflat adevărul despre relația dintre Cristina Țopescu și Gabriela Firea. După o carieră lungă în mass-media, în care a făcut performanță, regretata Cristina Țopescu și-a făcut debutul în politică în 2014. După 12 ani în care a fost fața buletinului de știri „Focus” de la Prima TV, fosta prezentatoare s-a simțit mai apropiată de mesajele cu care a ieșit în față Partidul Social Democrat și, prin urmare, s-a înscris oficial în acest partid.

Potrivit declarațiilor pe care Cristina Țopescu le relatase într-un interviul exclusiv pentru publicația OK! Magazine debutul său în politică venea în urma numeroaselor campanii sociale pe care își dorea să le vadă concretizate. „Ştiu că a sunat politicianist când am spus, pe scena Congresului PSD, că sunt un om de stânga şi că simt de stânga. Eu, însă, n-am sânge de politician în mine, ci de jurnalist şi de activist, de ONG-ist, mai curând”, a spus ziarista.

Relația Cristinei Țopescu cu Gabriela Firea

Cristina Țopescu s-a alăturat echipei lui Victor Ponta în urmă cu șapte ani, moment în care s-a restras și de la știrile Prima TV. După ce fostul premier a primit-o cu brațele deschise, același lucru l-a făcut și Gabriela Firea, actualul primar al Municipiului București, în ciuda faptului că jurnalista nu credea despre ea că are neapărat veleități de politican autentic. Însă ce știa cu certitudine era că voia să schimbe lucruri, nicidecum să ocupe vreo funcție, cum ar fi cea europarlamentar.

„Da, Gabi a fost foarte drăguţă. Dar ar fi trebuit să mă sprijin şi eu. Ar fi trebuit să am altă fire decât am. M-am lămurit cu ocazia asta că n-am nici defectele, dar nici calităţile unui politician. (zâmbeşte) (…)

Eu voiam să pun nişte proiecte în practică, dar nu ştiam cum s-o fac exact. Şi am înţeles că, după ce Gabi Firea a spus că mă sprijină pentru europarlamentare, într-o reacţie absolut spontană a ei într-o emisiune, s-a creat o mare vâlvă în partid. Că vezi, Doamne, eu sunt nouă şi deja vreau o funcţie. Nici vorbă şi nici nu ştiu dacă mi s-ar fi potrivit povestea cu Bruxelles-ul”, a transmis Cristina Țopescu.

Dacă reacțiile din partea partidului au fost mai mult decât pozitive, nu se poate spune același lucru și despre opinia pe care a avut-o Cristian Țopescu, în legătură cu decizia fiicei lui. Țopescu senior nu era neapărat de acord cu debutul ei în politică. „Tatăl meu s-a obişnuit cu hotărâri de-astea de-ale mele bruşte şi nu-l mai surprinde nimic. (zâmbeşte) Mi-a spus, ca majoritatea prietenilor: „Nu prea văd cum o să te descurci în politică“. Dar eu am crezut în capacitatea mea de adaptare şi se pare că m-am supraevaluat”, a maio declarat Cristina Țopescu pentru aceiași sursă.

