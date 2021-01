La preluarea mandatului, noii parlamentari au avut termen de 30 de zile pentru a-și completa declarația de avere. Unii au investit în case, terenuri sau arte. Alții susțin că nu au nimic de declarat. Ce averi au parlamentarii?

Olivia Morar a intrat în Parlament după ce a fost secretar de stat în Ministerul Justiției. De profesie avocat, deputatul PNL declară că are nu mai puțin de 16 terenuri, 3 apartamente, 12 case în mai multe județe din țară și 2 spații comerciale. Vetuța Stănescu, este și ea deputat PNL la primul mandat. În declarația sa de avere apar 3 terenuri, 4 apartamente, o casă de locuit și o casă de vacanță. În plus, deține 2 mașini și are economii de 160.000 de lei și 40.000 de euro.

A declarat că nu deține nimic

Printre deputații AUR care și-au completat deja documentele este și Călin Balabașciuc. Are doar 24 de ani. El declară pe proprie răspundere că nu deține nimic. Documentul semnat de el, de la primul capitol la ultimul, conține doar spații goale. Colegul de partid, Mircia Chelaru, recunoaște că are o poprire pe conturi pentru aproape 200.000 de euro. Contactat de Digi24, deputatul AUR nu a dorit să dea explicații legate de această situație.

Averi de 750.000 de euro

Avocata Alinei Bica, Laura Vicol, face parte din Parlament, din partea Partidului Social Democrat. Declară că are bijuterii, ceasuri, genți și tablouri de 750.000 de euro.

Deputatul USR, Radu Ciornei, se remarcă printr-o colecție de artă populară bucovineană în valoare de 40.000 de euro. „Tatăl meu, Corneliu Ciornei, a fost jurist și unul dintre cei mai mari colecționari de artă populară bucovineană. De acolo, din… el, din păcate, nu mai este printre noi din 2015. Și am câteva piese din colecția lui. Sunt piese de etnografie, de artă bisericească. Asta este proveniența colecției. A fost unul dintre cei mai mari colecționari de etnografii, menționat și în cartea lui Bănățeanu”, a explicat pentru Digi24 deputatul Radu Ciornei.

Fostul ministru al sănătății, Patriciu Achimaș Cadariu, deputat PSD, declară, printre altele, 40.000 de euro ca dar de nuntă.