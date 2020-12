„Acord privind reînnoirea sancţiunilor împotriva Rusiei”, a anunţat purtătorul de cuvânt al Consiliului, Barend Leyts, într-o postare pe contul său de Twitter, conform agerpres.ro

Sancţiunile economice vizează de şase ani sectoarele petrolier, de apărare şi bancar ale Rusiei. Ele au mai fost prelungite cu şase luni în luna iunie.

Unanimitatea statelor membre ale UE este necesară pentru reînnoirea, întărirea sau relaxarea sancţiunilor. Sancţiunile împotriva Rusiei au fost impuse după ce un avion al companiei Malaysia Airlines a fost doborât de o rachetă deasupra Ucrainei în iulie 2014, incident soldat cu moartea a 298 de pasageri.

Conflictul dintre luptătorii sprijiniţi de Rusia şi armata Ucrainei s-a soldat cu moartea a peste 13.000 de persoane începând din 2014, când Rusia a anexat Peninsula Crimeea iar forţele proruse din estul Ucrainei s-au revoltat împotriva conducerii de la Kiev.

Avertismentul transmis de ONU privind Peninsula Crimeea

Adunarea Generală a ONU a adoptat în data de 8 decembrie o rezoluție prin care solicită Rusiei să pună capăt cât mai curând posibil „ocupaţiei temporare” a Crimeei.

Rezoluția se concentrează asupra militarizării Crimeei, Sevastopolului şi a unor părţi din Marea Neagră şi Marea Azov, aceasta a fost adoptată de 63 de ţări, în timp ce 17 au votat împotrivă şi 62 s-au abţinut.

De asemenea, rezoluţia nu are un caracter obligatoriu, dar are semnificaţie politică. Ea a fost supusă la vot de aproape 40 de ţări, inclusiv europene (Marea Britanie, Franţa, Germania, statele baltice etc.), Statele Unite, Australia, Canada şi Turcia.

Rezoluţia „îndeamnă Rusia, ca putere ocupantă, să îşi retragă imediat, complet şi necondiţionat forţele militare din Crimeea şi să înceteze fără întârziere ocupaţia temporară a teritoriului Ucrainei”.

Totodată, în faţa „destabilizării continue a Crimeei ca urmare a transferurilor de către Rusia a unor sisteme avansate de armament, inclusiv avioane şi rachete cu capacitate nucleară, arme, muniţii şi personal militar pe teritoriul Ucrainei”, rezoluţia îndeamnă Moscova „să pună capăt acestor activităţi fără întârziere”.