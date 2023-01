Rusia a desfășurat sistemele sale antiaeriene letale în jurul Moscovei, semn că Vladimir Putin își ia măsuri de precauție împotriva unor potențiale lovituri din partea Ucrainei.

Putin a desfășurat acum temutele rachete de apărare rusești S-400 în două locații din capitală, pe fondul temerilor că Kievul ar putea lansa atacuri asupra orașului.

Sistemul de apărare antiaeriană S-400 „Triumf” este conceput pentru a distruge avioane, rachete de croazieră și balistice, inclusiv rachete cu rază medie de acțiune. De asemenea, poate fi utilizat împotriva obiectivelor terestre.

Desfășurarea sa la Moscova vine după ce, în decembrie, două presupuse atacuri cu drone ucrainene au lovit două baze aeriene din interiorul Rusiei, avariind două bombardiere cu capacitate nucleară despre care se credea că se pregăteau pentru un atac asupra Ucrainei.

Russians reportedly trying to install Pantsir-S1 air defence system on the roof of a house in Moscow, Teterinskiy Pereulok, 8. pic.twitter.com/7MIXBUDmcp

— Clash Report (@clashreport) January 19, 2023