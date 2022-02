Rusia neagă vehement că ar plănui o invazie a Ucrainei, însă realitatea din teren pare să contrazică declaraţiile lui Vladimir Putin şi ale altor oficiali ruşi.

Internauţii au încărcat sute de videoclipuri pe Twitter, TikTok şi alte reţele de socializare în care se pot vedea concentrările masive de trupe şi tehnică militară din regiunile Rusiei şi Belarusului apropiate de frontiera cu Ucraina.

Se pot observa armament rusesc sofisticat și vehicule militare care trec cu viteză pe căi ferate, autostrăzi și drumuri locale, îndreptându-se către zone cât mai apropiate de Ucraina.

Aceste imagini filmate la faţa locului îi îngrijorează pe analiştii militari, pentru că totul pare să indice faptul că Rusia se află în fazele finale înainte de a începe invazia propriu-zisă, notează The Washington Post.

Şi Marina rusă pare să se pregătească de manevre împotriva Ucrainei. Nave de debarcare, dar şi alte nave de război au fost mutate în Marea Neagră, la domiciliul Flotei Ruse din Sevastopol, în Peninsula Crimeea, fiind aduse acolo din Marea Baltică. Rusia afirmă că nu este niciun motiv de îngrijorare, totul fiind parte a unui exercițiu naval.

A Russian MiG-31K carrying a Kinzhal ballistic missile was spotted landing at the Kaliningrad Chkalovsk airbase on February 7.

This a very unusual developyment. MiG-31s are not based there, furthermore this is a Kinzhal missile carrier.https://t.co/ViWYjcdkLd pic.twitter.com/xqvD5I9BJG

— Status-6 (@Archer83Able) February 7, 2022