Răsturnare de situație în plin război. Rusia a luat o decizie de ultimă oră care va avea un impact negativ asupra Ucrainei. Potrivit ultimelor informații transmise de președinția Rusiei, ideea unui summit al preşedinţilor Rusiei şi Ucrainei, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, a fost respinsă.

Pe de altă parte, Rusia a făcut un apel la Occident să facă presiuni asupra Administraţiei de la Kiev, astfel încât negocierile să avanseze, iar conflictul militar să ia sfârșit.

Amintim faptul că decizia Rusiei a fost luată după ce, în repetate rânduri, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunțat că își dorește o întrevedere directă cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru oprirea conflictului militar.

Pe de altă parte, Kremlinul nu susține un astfel de summit, anunțul fiind făcut chiar de către purtătorul de cuvânt al Președinției. „Nu există nimic stabilit clar, niciun acord care să poată fi definitivat”, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei Rusiei, citat de agenţia Interfax şi de publicaţia Der Spiegel.

Pe de altă parte, oficialul rus a subliniat faptul că, în locul summit-ului o prioritate o reprezintă negocierile, iar Occidentul poate interveni în acest sens.

Înainte de un summit, ”temele” trebuie făcute

„Cei care au această posibilitate trebuie să îşi folosească influenţa asupra Kievului pentru ca negociatorii ucraineni să aibă o atitudine constructivă la negocieri”, a insistat Dmitri Peskov.

Totodată, el a mai subliniat și faptul că pentru o astfel de întâlnire, așa cum își dorește președinte Ucranei, este nevoie de discuții anterioare, dar și de un acord, lucruri care nu s-au întâmplat până acum.

„Pentru ca noi să vorbim despre o întâlnire între cei doi președinți, trebuie ca temele să fie făcute. Trebuie să aibă loc discuții și să se cadă de acord asupra rezultatelor acestora. Nu s-a înregistrat niciun progres semnificativ până acum”, a spus Peskov.

Amintim faptul că întreg globul își dorește ca războiul să ia sfârșit, drept exemplu, Israelul şi Turcia s-au implicat activ în eforturile de mediere între Rusia şi Ucraina.

Israelul și Turcia știau deja

Pe de altă parte, înainte de anunțul oficial venit de la Moscova, un oficial guvernamental turc a afirmat că Vladimir Putin nu este pregătit deocamdată pentru o întâlnire cu Volodimir Zelenski.

„Preşedintele Zelenski este pregătit pentru o întâlnire, dar Putin crede că deocamdată poziţiile celor două părţi nu sunt suficient de apropiate pentru discuţii la acest nivel”, a declarat Ibrahim Kalin, unul dintre consilierii preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, citat de publicaţiile The New York Times şi The Times of Israel.

Și Israelul a susținut aceași idee. Premierul israelian, Naftali Bennett, a afirmat că „drumul este lung” până la un eventual summit Rusia-Ucraina. Totodată, el mai sublinia și faptul că eforturile vor continua până când războiul va lua sfârșit.

„Există multe subiecte de dispută, care sunt fundamentale. Israelul şi alte naţiuni-prietene din întreaga lume vor vontinua eforturile pentru oprirea acestui război”, a declarat Naftali Bennett, conform postului german N-TV.