Ministerul rus al Apărării a anunţat că a doborât o dronă ucraineană, iar trei militari de la baza aeriană au murit ca urmare a căderii dronei.

“În 26 decembrie, aproximativ la ora 01.35 a Moscovei, o dronă ucraineană a fost doborâtă la altitudine mică, în timp ce se apropia de baza aeriană militară Engels din regiunea Saratov. Ca urmare a căderii dronei, trei militari ruşi din staful tehnic de la baza aeriană au fost răniţi mortal”, a precizat ministerul, potrivit Reuters.

Ministerul a menţionat că echipamentele de aviaţie de la bază nu au fost avariate.

Explozii au fost auzite la baza aeriană rusă Engels, aflată la sute de kilometri (mile) de linia frontului din Ucraina, au relatat luni dimineața devreme mass-media ucrainene și ruse.

Nu a existat o confirmare oficială imediată a exploziilor, iar Reuters nu a putut să verifice independent rapoartele. Agenția de știri RBC-Ucraina a relatat că au avut loc două explozii.

Postul de știri rusesc Baza a relatat, citând rezidenți locali, că s-au auzit sirenele de raid aerian și o explozie. Baza aeriană, situată în apropierea orașului Saratov, la aproximativ 730 km sud-est de Moscova, a fost lovită în ceea ce Rusia a declarat că au fost atacuri cu drone ucrainene asupra a două baze aeriene rusești în acea zi.

„Pe 26 decembrie, în jurul orei 01:35, ora Moscovei, apărarea aeriană a Forțelor Aerospațiale Ruse a doborât un vehicul aerian ucrainean fără pilot la joasă altitudine în timp ce se apropia de aerodromul militar Engels din regiunea Saratov”, se arată într-un comunicat.

Atacurile gemene au dat o lovitură majoră reputației Moscovei și au ridicat întrebări cu privire la motivele pentru care apărarea sa a eșuat, au declarat analiștii, în timp ce atenția s-a îndreptat către utilizarea dronelor în războiul dintre vecini.

Ucraina nu a revendicat niciodată în mod public responsabilitatea pentru atacurile din interiorul Rusiei, dar a declarat, totuși, că astfel de incidente reprezintă „karma” pentru invazia Rusiei, scrie CNBC.

