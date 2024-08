Având în vedere proiectele desfășurate, Roxana Cojocaru s-a numărat printre persoanele nominalizate în cadrul Capital Top 100 Femei de Succes.

Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an?

Sub umbrela Social Innovation Solutions, unul dintre cele mai importante proiecte a fost a doua ediție a Climate Change Summit, cea mai importantă inițiativă din Europa Centrală și de Est pentru soluții în criza climatică, sprijinită de Administrația Prezidențială și Secretariatul General al Guvernului și alți 60 de parteneri regionali.

Summit-ul a reunit peste 1700 de participanți în decurs de două zile, la peste 20 de evenimente simultan. Aceste activități au extins discuțiile despre acțiunea climatică în multiple comunități și au atras o audiență de aproape 1 oameni în online, pentru al doilea an consecutiv, fiind cel mai vizionat eveniment online pe orice temă din România de o audiență internațională.

Alte proiecte notabile sunt începerea lucrului la GRAI, un consultant în sustenabilitate pentru IMM-uri, care utilizează inteligența artificială și înrolarea a peste 12,000 de IMM-uri în primul an al Academiei de Sustenabilitate, o platformă de e-learning pentru IMM-uri, care le ajută să facă tranziția către modele de business sustenabile.

În acest an scalăm două dintre programele noastre educaționale de sustenabilitate pentru mediul de afaceri, Academia de Sustenabilitate și Transformator, în Bulgaria, Serbia și Croația, contribuind la dezvoltarea unei culturi a sustenabilității în Europa Centrală și de Est și ne propunem să implementăm mai multe programe personalizate ESG pentru companii, valorificând expertiza noastră în programele educaționale de sustenabilitate. Aceste programe pot contribui, printre altele, la decarbonizarea lanțului de aprovizionare.

Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei?

În prima parte a carierei mele, am fost adesea copleșită de frica de a nu-mi atinge potențialul. Am fost mereu motivată de a face ceva care să aibă impact pozitiv asupra societății, dar nu aveam o direcție clară. Cu cât aveam mai multe opțiuni, cu atât mă simțeam mai blocată.

Soluția mea a fost să-mi creez propriile roluri, ceea ce a mi-a deschis multe orizonturi, dar și confuzie și lipsă de focus în unele roluri. Totuși, în timp, am realizat că această explorare a variatelor domenii mi-a oferit un mix unic de competențe și am abilitatea de a uni anumite puncte tocmai pentru că am un parcurs profesional divers.

Un moment complicat, dar revelator a fost când am înțeles că a face ceea ce îți place în viață nu înseamnă că vei face în fiecare zi ce îți place. A fost o lecție importantă să înțeleg că pasiunea pentru munca mea nu exclude existența unor momente dificile sau plictisitoare, ci dimpotrivă, o potențează.

Autodisciplină și succes

O altă provocare a fost să înțeleg că responsabilitatea este o atitudine pe care trebuie să o exersezi în fiecare zi, mai ales atunci când nu te vede nimeni. Pentru că se vede. Un mediu antreprenorial vine cu o doză de autodisciplină: să te trezești la o anumită oră când nu îți zice nimeni, să îți faci treaba când nu ai chef sau nu te verifică nimeni.

Îmi pasă foarte mult de oameni, iar asta m-a condus la provocarea de a învăța că rolul meu nu este să fiu prietena colegilor mei de echipă, ci să-i ghidez către performanță, atât pe ei, cât și organizația. A trebuit să învăț să spun lucruri dificile, să accept că nu toți mă vor plăcea, dar că pot face acest lucru cu blândețe și respect. Tocmai pentru că îmi pasă de ei și le arăt respect, învăț să comunic faptele obiectiv, lăsând emoțiile deoparte.

Care este rețeta succesului?

Succesul înseamnă lucruri diferite pentru fiecare persoană, așa că nu cred în rețete universale. Pentru a-ți crea propria rețetă a succesului, primul pas este să definești clar ce înseamnă succesul pentru tine și care sunt aspectele non-negociabile în drumul tău. Este important să înțelegi că această definiție va evolua în timp.

Pentru mine, de exemplu, înseamnă să fac construiesc soluții care au un impact pozitiv asupra lumii, să lucrez cu entuziasm și să am control asupra timpului meu.

La 21 de ani, când am completat prima cerere de concediu și am realizat că aveam oficial doar 21 de zile libere pe an, am decis că unul dintre ingredientele principale ale rețetei mele de succes este să îmi construiesc roluri în care să nu-mi număr niciodată zilele libere. Vreau să am flexibilitatea de a merge la un film într-o luni după-amiază.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Mă trezesc între 07:30 și 08:40, în funcție de cât de aglomerată este ziua. Primul lucru pe care îl fac este să-mi pregătesc cafeaua. Apoi verific câteva platforme de știri, calendarul și mail-ul. Plec spre birou și ajung în jurul orei 10:00, unde stabilesc prioritățile zilei.

Încerc să rezerv două zile pe săptămână fără întâlniri (miercurea și vinerea) și să termin lucrul până la ora 18:30, evitând să lucrez în weekend. Există și perioade mai încărcate, acestea sunt excepții. Seara o petrec făcând o plimbare, citind, vizionând un film sau mergând la înot.

Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal?

Pe plan profesional, una dintre realizările mele majore a fost construirea și implementarea unui model de management la Social Innovation Solutions. Acest lucru a generat o echipă autonomă multi-generațională (între 23 și 47 ani, de aproape 20 persoane, crescând de la 3 oameni câți eram acum 4 ani). Am creat o cultură organizațională unde nu există un program fix de birou. Dar unde oamenii aleg să vină la birou în fiecare zi. Am reușit să formăm o echipă performantă de oameni pasionați de munca lor. Aceștia găsesc bucurie în a lucra și în a petrece timp unii cu ceilalți.

O altă realizare profesională este implementarea pentru prima oară în România la această scară a unor măsuri de sustenabilitate în industria de entertainment, din rolul de Sustainability Manager pentru concertele Coldplay din România, alături de echipa EMAGIC România, organizatorul acestor concerte.

Pe plan personal, sunt mândră că am reușesc să mențin un echilibru emoțional. Să păstrez entuziasmul și bucuria în tot ceea ce fac și să gestionez și să îmi formez noi obiceiuri care mă ajută.

Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Sunt pasionată de artă, dans, poezie, spațiu și știință. Iar fascinația apare când găsesc moduri în care aceste domenii se pot completa și potența reciproc. Îmi place să vizitez muzee și expoziții de artă, în special artă modernă și contemporană. Mă bucur să pictez de mai bine de 10 ani.

Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Din nou, nu cred într-o rețetă universală pentru succes. Am avut privilegiul să-mi aleg și să-mi construiesc un mediu în care a fi femeie nu a necesitat un efort suplimentar. M-am înconjurat de oameni pentru care genul meu nu a contat nici în plus, nici în minus. Sunt conștientă însă că, istoric vorbind, avem de parcurs un drum lung.

Cred că este esențial să-ți alegi cu atenție modelele. Să nu te descurajezi dacă te afli într-o industrie dominată numeric de bărbați. Fie că nu se poate, fie că este nevoie să ai același comportament ca să poți reuși. Am văzut femei care deveneau excesiv de autoritare sau inflexibile crezând că doar așa pot reuși. E important să nu îți schimbi esența pentru a te conforma unor norme percepute.

Cred în modele echitabile, în care femeile își înțeleg punctele forte și le transformă în avantaje competitive. Să crezi că poți fi un lider sensibil și empatic. Chiar dacă astfel de exemple sunt rare, dacă așa ești tu. Să crezi că poți avea succes fiind introvertită și reflectivă, chiar dacă majoritatea liderilor par extrovertiți și carismatici. Este important să crezi în abilitățile tale și să le valorifici.

Însă cred că există o rețetă pentru a construi femei de succes. Este vital să investim în educația fetelor, să promovăm modele feminine de succes care să inspire. Să dea încredere tinerelor că se poate. De asemenea, reprezentativitatea femeilor în politici publice care să reflecte compatibilitatea vieții profesionale cu cea de familie și politicile companiilor care susțin acest echilibru sunt cruciale.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Fac lucrurile să se întâmple, cu determinare, blândețe și bucurie

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

„Tot ce-ți poți imagina este real.” Pablo Picasso