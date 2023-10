Rona Hartner sclipește de fericire! În fața provocării teribile a cancerului, Rona Hartner a demonstrat o reziliență uluitoare și o voință de fier. Cu doar câteva luni în urmă, vestea cumplită a recidivei cancerului a lovit-o ca un trăsnet, însă ea a găsit puterea să se confrunte cu boala și să înfrunte toate obstacolele cu o forță interioară de neînvins.

Într-un interviu emoționant pentru fanatik.ro, Rona Hartner a împărtășit că a fost diagnosticată cu cancer la colon și ficat acum patru ani, iar apoi boala a revenit sub forma cancerului la plămâni și metastazelor pe creier. Cu toate acestea, în fața disperării și a incertitudinii, ea a găsit speranță și curaj.

Aceasta a urmat un tratament miraculos, așa cum îl descrie ea. Tratamentul a dat rezultate remarcabile în doar două săptămâni. Totuși, tratamentul nu a fost lipsit de riscuri. În ciuda tuturor avertismentelor medicale și a listei lungi de efecte secundare, vedeta a supraviețuit fără să resimtă niciunul dintre acestea.

Și sunt greu de găsit și medicamentele, iar cele mai multe medicamente au efecte. La mine, exista interdicție la toate medicamentele clasice și au găsit unul foarte special și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit”, a mărturisit Rona Hartner în interviu.

Pentru aceasta, fiecare zi este acum o binecuvântare. Desigur, calea către vindecare este lungă și plină de provocări, iar vedeta a decis să lupte cu această boală nemiloasă. Ea continuă să ia pastile de securitate și va avea în corpul ei „un mic polițist” care va lupta împotriva oricărui cancer care ar putea să apară în viitor.

„Mai iau niște pastile de securitate. Trebuia să se oprească tratamentul după o lună, dar au zis să mai prelungească tratamentul cu încă o lună. În mod normal trebuia să iau tratamentul între 6 luni și 2 ani, dar când au văzut ce bine merge după două săptămâni au zis să mai prelungească, totuși, cu o lună și jumătate, să fie în total două luni, ca să fie siguri.

Pe urmă, o să am un mic polițist în corpul meu, care o să încearcă să dea la cap oricărui cancer care poate să mai apară. Eu m-am trezit într-un timp foarte scurt cu un cancer foarte mare și au zis doctorii să lase un mic polițist în corp. O să am o pastilă, ceva, de luat toată viața.

Am avut un cancer acum patru ani, acum a fost direct fază patru și au zis că nu e ok, mi-au zis clar că nu sunt cancere genetice, că nu sunt malformații sau probleme și n-am nevoie de imunoterapie. Mi-au zis că e ok. A fost un pasaj în viață, dar ei vor, totuși, să lase un polițist care să dea la gioale la orice fel de mic cancer care vrea să mai vină.”, a mărturisit Rona Hartner.