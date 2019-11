ROMATSA are popriri de 394,9 milioane de euro pe conturi, în urma unui proces câştigat de fraţii Micula împotriva statului român, iar joi voi avea o întâlnire cu reprezentanţii companiei pentru a găsi soluţii de ieşire din această situaţie, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, într-o conferinţă de presă prilejuită de preluarea mandatului.

„Poprirea este de 394,9 milioane de euro. Vorbim de procesul câştigat de fraţii Micula, 395 de milioane de euro. Fraţii Micula au câştigat atunci procesul împotriva statului român pentru 84,5 milioane de euro. Până la 395 de milioane sunt dobânzi şi penalităţi. În această situaţie suntem. Sigur, mâine – mâine, nu peste multe zile – o să am o întâlnire cu reprezentanţii companiei să găsim soluţii, să ne adresăm Finanţelor, pentru că nu este vina ROMATSA că este în această situaţie. Împreună cu ANAF vom găsi soluţii pentru a debloca această situaţie”, a menţionat Bode.

La rândul său, fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a declarat, miercuri, că a avut o discuţie cu Lucian Bode cu privire la acest subiect şi i-a comunicat şi care ar fi soluţiile pentru deblocarea situaţiei.

„Ieri (marţi – n.red.) am avut o discuţie de aproape trei ore cu domnul ministru Bode, o discuţie constructivă în care am avut discuţii pe ROMATSA, TAROM, CNAIR şi CFR Marfă. ROMATSA, din păcate, este o victimă colaterală, pentru că este vorba de acel proces cu fraţii Micula. S-a pus poprire pe conturile ROMATSA. S-a mai întâmplat acest lucru şi în trecut, dar prin contestaţia făcută de către ROMATSA s-au ridicat popririle. Acum, eu i-am spus şi care sunt soluţiile, ce aş fi făcut eu dacă aş fi rămas ministru pentru ROMATSA, pentru că trebuie intervenit. ROMATSA trebuie să meargă mai departe. Repet, nu are nicio vină pentru această poprire”, a afirmat Cuc.

Şi premierul Ludovic Orban, prezent miercuri la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, la ceremonia de preluare a mandatului de către noul ministru Lucian Bode, a atras atenţia că există riscul ca ROMATSA să nu mai funcţioneze, din cauza popririi pe conturi pe care o are în urma unui litigiu pe care statul român l-a avut cu fraţii Ioan şi Viorel Micula.

„Avem situaţii extrem de critice în mai multe companii: TAROM, CFR Marfă… Până şi ROMATSA a ajuns într-o situaţie critică, unde în mod evident va trebui să găsim soluţii, pentru că, din cauza popririlor puse pe contul ROMATSA, urmare a deciziei Curţii de arbitraj, în speţa fraţii Micula împotriva statului român, exista riscul ca ROMATSA să nu mai funcţioneze”, a afirmat Orban.

Acesta a subliniat că „este vorba de o speţă mai complicată”, apărută ca urmare a invalidării unui ajutor de stat de care ar fi trebuit să beneficieze companiile fraţilor Micula. El a spus că ROMATSA poate funcţiona până la sfârşitul anului, dar a arătat că este nevoie de identificarea de soluţii urgente pentru a achita datoria către fraţii Micula.

„A fost invalidat un ajutor de stat de care beneficiau companiile fraţilor Micula, care au atacat la Curtea de Arbitraj. S-a dat o decizie, s-a stabilit un prejudiciu, iar ei s-au îndreptat împotriva unor asset-uri şi companii care au cash flow, care au bani şi la ora asta asta fac, trag bani”, a precizat Orban.

În luna septembrie 2015, ROMATSA a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la existenţa unui act de executare silită transmis de un executor judecătoresc belgian asupra fondurilor cuvenite regiei, obţinute din activitatea de prestare de servicii de trafic aerian, în urma procesului dintre fraţii Micula şi statul român. În consecinţă, conturile bancare ale ROMATSA nu au mai fost alimentate cu sumele de bani aferente serviciilor deja efectuate de dirijare a traficului aerian, întrucât, în urma unei hotărâri a instanţei de judecată din Belgia, sumele colectate de EUROCONTROL în numele ROMATSA au fost blocate în contul unei datorii a statului român.

