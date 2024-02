Marcel Ciolacu, despre dubla cetățenie a românilor din Spania

Prim-ministrul Marcel Ciolacu și omologul său spaniol, Pedro Sanchez, vor semna, curând, proiectul prin care românii vor putea beneficia de dublă cetățenie. Astfel, ei nu vor mai trebui să renunțe la cea română pentru a o dobândi pe cea spaniolă.

România ar fi a doua țară care ar avea o astfel de posibilitate, prima fiind Franța.

”(…) se va întâmpla și în următoarele 2-3 luni de zile, când voi semna împreună cu domnul Pedro Sanchez proiectul pentru dubla cetățenie a cetățenilor români din Spania. Este un proiect de suflet, atât al meu, cât și al domnului prim-ministru. Am fi al doilea stat, după Franța, în care cetățenii români vor putea avea dublă cetățenie, nu trebuie să renunțe la cetățenia română”, spune Marcel Ciolacu.

Acesta a mai precizat că România a reușit să intre în Schengen, doar cu un ”picior”, cu PSD la guvernare.

”Cu PSD la guvernare am intrat și în Schengen, chiar dacă numai cu piciorul drept, cu frontierele maritime și aeriene. Sunt ferm convins că anul acesta vom finaliza și vom intra deplin în spațiul Schengen. Cum era și normal, când a existat o nereușită, ea a fost orfană. Când a fost o reușită normal că a avut mai mulți părinți și toți s-au dus la maternitate să o declare”, arată el.

UE poate să contribuie la dezvoltarea României

În cadrul discursului pe care Marcel Ciolacu l-a avut la evenimentul Living better with Europe, șeful PSD a spus că blocul comunitar poate să contribuie la dezvoltarea României.

Marcel Ciolacu a mai spus că dorește să trăiască într-o Românie liberă și o Europă liberă.

Prim-ministrul că alegerile europarlamentare, din data de 9 iunie, sunt foarte importante.

”Eu vreau să trăiesc într-o Românie liberă, vreau să trăiesc într-o Europă liberă. Eu nu vreau ca contracandidaţii noştri să moară subit prin puşcării sau otrăviţi. Eu cred că nu vreau ca România să fie un vasal al Federaţiei Ruse. De aceea alegerile de pe 9 iunie în întreaga Europă sunt foarte importante. Comunicarea dintre familiile europene importante, care apără democrația, este un lucru foarte important. Cred în valorile social-democrate și încerc cu echipa guvernamentală să le punem în aplicare la nivelul României. Încerc cu echipa de europarlamentari să ne impunem de mai ales în ceea ce privește specificul României. Am avut, aproape toată Europa am avut crize cu agricultori, cu transportatori, toate aceste lucruri sunt provocări, sunt consecințe ale acestor crize suprapuse. Prioritatea noastră este să discutăm și să găsim cele mai bune soluții, în primul și în primul rând de a apăra economia europeană și economiile noastre naționale”, spune acesta.

Prioritatea coliției – apărarea României de extremism

Prim-ministrul a mai spus că filosofia din jurul Comisiei Europene și Parlamentului European s-au modificat. El spune că prioritățile sunt altele, și anume:

traiul

nevoia de securitate

”Sunt ferm convins că viitorul Parlament European, viitoarea Comisie Europene, viitorul Consiliu European vor avea priorități adaptate noilor cerințe din statele pe care le reprezentăm. Toată filosofia de acum cinci ani de zile, când a fost construită actuala Comisie Europeană și actualul Parlament European în mare majoritate s-a modificat. Dacă ne uităm cu toții la piramida lui Maslow, vedem atât nevoile în ceea ce privește traiul, dar și nevoia de securitate. Acestea au devenit priorități și, culmea, amândouă au rădăcini social-democrate. Nu cred că în Europa în acest moment vreun partid va putea singur să facă 50%. Cred că dialogul va fi esențial după data de 9 iunie la nivel european”, spune el.

El a mai spus că prioritatea guvernanților din România, indiferent de partid, este să țină departe țara de extremism.

”La noi în țară sunt discuții multe, fiindcă știți foarte bine că avem o coaliție făcută între cele două mari partide: Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. Prioritatea noastră, indiferent din ce partid facem parte, este să apărăm România de extremism, este să reamintim românilor, cum spunea Victor, el a spus în euro, eu o să spun în lei românești, România a beneficiat de 266 de miliarde de lei din fonduri europene”, arată el.

Pe de altă parte, acesta mai spune că România nu s-a putut dezvolta fără bani europeni. De altfel, nu se poate dezvolta nici pe viitor fără acești bani.

”România nu se poate, nu s-ar fi putut dezvolta și nu s-ar putea dezvolta fără banii europeni. Românii, și am fost și în Spania, și în Italia, și în Germania, românii, mai ales că avem cea mai mare diasporă din Europa, nu pot să fie liberi și să se simtă siguranță decât în cadrul Uniunii Europene. Cu adevărat, chiar dacă noi știm lucrurile acestea, nu trebuie să avem nicio teamă sau nicio reținere să spunem foarte clar că locul României este în Uniunea Europeană și în NATO. Dacă în acest moment, România este una dintre cele mai sigure state din lume, este datorită apartenenţei la Uniunea Europeană şi la NATO. Acestea sunt adevărurile, acestea sunt lucrurile pe care cu greu le-am câştigat”, spune el.

Marea provocare a Europei

Nu în ultimul rând, prim-ministrul a mai spus care este marea provocare a Europei. El s-a referit la independența și sustenabilitatea Republicii Moldova.

Acesta a mai spus că este unul dintre susținătorii președintelui țării de peste Prut, Maia Sandu. El a mai spus că România a ajutat în ceea ce privește sustenabilitatea țării vecine.

”Avem, noi ca români și nu numai noi, întreaga Europă mai avem o mare provocare. Este vorba de independența și sustenabilitatea Republicii Moldova. Sunt unul dintre susținătorii președintei Maia Sandu, chiar dacă nu face parte din familia noastră politică, este președintele care a reușit să țină drumul european în Republica Moldova. Acest lucru l-a reușit, în primul rând, cu ajutorul României. Sustenabilitatea economică a Republicii Moldova este datorită României, dar și a partenerilor europeni care au înțeles, în afară de Ucraina, care se află într-un conflict armat, și Republica Moldova se află într-un conflict, de această dată într-un război hibrid. Dar asta nu înseamnă că Republica Moldova nu are nevoie de social-democrație, asta nu înseamnă că Republica Moldova nu are nevoie de un partid de stânga puternic. De aceea mă bucur că îl văd pe colegul meu, președintele Partidului Social Democrat European din Republica Moldova, că este în acest moment în sală și cu certitudine, ținând cont de profilul Republicii Moldova, Republica Moldova are nevoie de un partid social-democrat de stânga puternic”, arată el.

Alegerile vor fi despre principii

În cadrul discursului a mai precizat că alegerile vor fi despre principii. Astfel, a subliniat că alegerile vor fi despre:

apărarea valorilor

apărarea statutului de drept

economie

”Aceste alegeri vor fi despre principii, vor fi pentru apărarea valorilor, a statului de drept, dar în primul rând și în primul rând vor fi despre economie. Economia normal că va avea…va fi motorul nivelului de trai, cum este și acum. Vedem multe state europene. Germania, care este motorul principal al Europei a avut dificultăți anul trecut și a intrat în recesiune. Am reușit în România printr-o stabilitate politică să evităm acest lucru. Am fost nevoiţi să luăm și măsuri într-o perioadă scurtă. Cu adevărat, nu știu cum s-a nimerit, a trebuit să le iau eu după ce am ajuns prim-ministru, după câteva săptămâni, ele fiind tot timpul amânate, cu toate că toate cifrele indicau că aceste măsuri trebuiesc luate și cred că printr-un dialog deschis și cu oamenii de afaceri și cu cetățenii români am găsit soluțiile cele mai bune pentru această perioadă”, continuă el.

România, al doilea stat european la absorbție de fonduri

Nu în ultimul rând, premierul social-democrat a mai spus că România este al doilea stat european în ceea ce privește absorbția de fonduri.

Potrivit premierului, gradul de absorbție a fost, în România, de 96%.