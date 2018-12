Românii sunt buni de plată! Decizia secretă a ANAF care afectează pe toată lumea

Oamenii au avut la dispoziţie mai puţin de 17 zile lucrătoare pentru a merge la sediile ANAF ca să-şi plătească datoriile. Ordinul ANAF pentru aprobarea bonificaţiei de 10% din sumele restante a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 27 noiembrie 2018 în condiţiile în care termenul limită pentru acordarea bonificaţiei pentru impozitul pe venit şi pentru plata CAS a fost de 15 decembrie 2018. Un termen mai permisiv, 31 martie 2019, a fost stipulat numai în privinţa contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate.

Bonificaţia nu a fost acordată pentru toate sumele restante din ultimii cinci ani, aşa cum se anunţase iniţial, ci numai pentru cele aferente anilor 2016 şi 2017. “Sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru care se acordă bonificaţie sunt următoarele: a) impozitul pe venit anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017; b) contribuţia individuală de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2016 - 2017; c) contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014 - 2017”, se arată în Ordinul Nr. 2906/2018 al ANAF. În acest context, oamenii au rămas cu datorii neachitate către Fisc şi sunt acum nevoiţi să plătească toată suma, inclusiv penalizări şi dobânzi.

Pentru neplata la timp a taxelor şi impozitelor, contribuabili datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit Codului de procedură fiscală. În ultimii trei ani, valoarea dobânzii a fost de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere,ceea ce echivalează cu 7,3% pe an.

În afară de dobânzi se mai aplică şi penalităţi de întârziere care sunt de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, adică de 3.65% pe an. Cine nu-şi achită la timp dările către Fisc are de plătit, annual, 10% în plus în condiţiile în care inflaţia a fost în ultimele 12 luni de 3,4%.

Concret, cine are 500 de lei de plătit la Fisc, va da 50 de lei în plus pentru fiecare an de neplată. În acest context, nici nu este de mirare că ANAF are de recuperat 14 miliarde de lei de la 11.130 de persoane fizice, scrie DCNews.