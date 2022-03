Românii pot avea parte de noi zile libere. Cine va beneficia de acestea

Deputatul liberal Cristian Băcanu a declarat că va depune o inițiativă legislativă prin care românii care votează vor primi o zi liberă ”pentru fiecare zi în care s-a exercitat dreptul de vot”.

”Problema absenteismului la urne apare la fiecare rundă de alegeri. Discuţii la tv, politicieni, jurnalişti şi analişti revoltaţi că românii nu merg la vot şi că rezultatul votului ne afectează pentru următorii 4 ani. Alegerile prezidenţiale sunt singurele care suscită mai mult atenţia cetăţenilor, dar cele pentru Parlamentul European, Parlamentul României şi chiar alegerile locale nu reuşesc să mobilizeze suficienţi români în ziua votului. Din păcate, interesul este din ce în ce mai redus”, a postat liberalul pe pagina sa de Facebook.

Prezența la vot este în scădere

Tot pe pagina sa de socializare, deputatul liberal a notat că la alegerile parlamentare din 2020 prezența a fost de 32%, în scădere cu 7 procente față de prezența la vor înregistrată la alegerile parlamentare susținute în România cu patru ani înainte.

”Prin urmare, pentru a veni cu o soluţie concretă la această situaţie, am decis să depun o iniţiativă legislativă prin care cei care votează să primească o zi liberă pentru fiecare zi în care s-a exercitat dreptul de vot. Trebuie să luăm măsuri pentru stimularea prezenţei la vot şi acum este momentul să facem acest lucru, având în vedere că legislaţia electorală nu poate fi schimbată mai devreme de un an înainte de alegeri. Sper că toate partidele vor susţine iniţiativa legislativă, nu doar PNL, având în vedere că o prezenţă mai mare la vot aduce şi un plus de reprezentativitate. Şi până la urmă, ce politician nu şi-ar dori mai multe voturi? Ce politician fuge de voturi?”, a mai arătat el pe pagina oficială de Facebook.

Românii vor primi o zi liberă dacă se autorecenzează

Recensământul online al populaţiei şi locuinţelor a început luni, 14 martie 2022. Românii care completează formularul în sistem online primesc, la cerere, o zi liberă, plătită.

Angajatorii sunt obligați să le acorde salariaților o zi liberă, plătită, dacă aceştia arată cu au completat formularul online în prima etapă a recensământului populației.

În perioada 14 martie-15 mai, recensământul se va face online, iar cei care nu au acces la internet vor primi vizitele recenzorilor acasă, în perioada 16 mai-17 iulie.