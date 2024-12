Economistul Radu Georgescu: Românii nu înțeleg pe deplin implicațiile creditelor bancare

Economistul Radu Georgescu consideră că România nu are o cultură solidă a creditelor bancare, iar mulți români nu cunosc ce presupune un credit ipotecar, inclusiv responsabilitatea de a plăti lunar, timp de 30 de ani.

El a sugerat că lipsa de educație financiară duce la decizii financiare riscante.

Georgescu le-a recomandat celor care intenționează să ia un credit pentru locuință, mașină sau alte achiziții să estimeze veniturile pe următorii cinci ani într-un mod pesimist și să împartă această sumă la doi. În opinia sa, doar astfel pot avea o siguranță relativă în asumarea unui credit.

Economistul a oferit și un exemplu personal despre un fost coleg care, în urmă cu trei ani, și-a achiziționat o mașină de 70.000 de euro prin leasing.

Radu Georgescu l-a întrebat atunci de ce nu a optat pentru un model mai accesibil, iar răspunsul colegului a fost că își permitea acest lux. Totuși, situația financiară a acestuia s-a schimbat drastic după ce banca la care lucra a fost preluată de Banca Transilvania, iar el și-a pierdut locul de muncă.

Georgescu a comparat acest comportament cu cel al unui CEO elvețian, despre care a menționat că, în ciuda unui venit anual de peste un milion de euro, conducea o mașină modestă.

Referindu-se la afirmația economistului Milton Friedman, Radu Georgescu a subliniat că partea plăcută a unui credit dispare în momentul în care trebuie să începi să îl rambursezi.

Mulţi români nu realizează cât de mult plătesc în plus băncii pentru un credit luat pe 30 de ani

El a remarcat că, în România, până în anul 2000, creditul ipotecar nu exista, iar populația nu este pregătită să anticipeze schimbările economice.

„În ultimii 4 ani am trecut printr-o pandemie, o explozie a inflaţiei şi a dobânzilor la credite, un război la graniţă şi am început să vorbim despre naţionalizări. Acum 4 ani aceste lucruri păreau un film SF”, a punctat Georgescu.

În ceea ce privește creșterea prețurilor la locuințe, economistul a explicat într-un răspuns către un internaut că este ușor să obții un credit, dar mult mai dificil să îl rambursezi.

El a dat exemplul unui credit de 100.000 de euro, pentru care, în 30 de ani, dobânda plătită către bancă ajunge la 230.000 de euro.

„Este uşor să iei credit. Este infinit mai greu să-l plăteşti înapoi la bancă. Dacă iei acum un credit de 100.000 euro, plăteşti în 30 de ani o dobândă către banca de 230.000 euro.

Adică mai mult decât dublu cât este preţul apartamentului. Câţi crezi că înţeleg acest lucru?” a întrebat retoric Radu Georgescu.

Postarea integrală a economistului

„Acum 3 ani un fost coleg si-a cumparat in leasing o masina de 70.000 euro.

L-am intrebat de ce nu si-a luat una de 25.000 euro.

Mi-a spus ca isi permite.

L-am intrebat pana cand isi permite?

Si-a mai permis 2 ani

Intre timp Banca Transilvania a cumparat banca la care lucra.

Iar el a ramas fara job.

Eu am lucrat 2 ani la una dintre cele mai mari firme din Elvetia, Swisscom

Am fost suprins cand am vazut ca CEO-ul conduce o Skoda

Probabil tipul castiga peste 1 milion euro / an

Milton Friedman, castigator Premiul Nobel pentru economie, explica faptul ca partea frumoasa la un credit tine pana cand incepi sa-l dai inapoi

In Romania nu avem cultura creditelor bancare

Habar nu avem ce inseamna un credit ipotecar

Creditul ipotecar nu exista in anul 2000

Nu avem habar ce inseamna sa platesti luna de luna un credit pe 30 de ani

Bonus

Nu avem habar ce se va intampla in urmatorii 5 ani

In ultimii 4 ani am trecut printr-o pandemie, o explozie a inflatiei si a dobanzilor la credite, un razboi la granita si am inceput sa vorbim despre nationalizari

Acum 4 ani aceste lucruri pareau un film SF

Multi oameni ma intreaba daca este bine sa-si faca un credit pentru apartament, masina etc

Le spun sa-si estimeze intr-un mod pesimist veniturile pe urmatorii 5 ani

Apoi sa imparta la 2

Doar asa esti cat de cat sigur cand iei un credit”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.