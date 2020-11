Problema este mult mai veche, fiind ridicată la nivelul Parlamentului European pentru prima dată în 2014, iar termenul limită acordat Comisiei Europene pentru rezolvarea ei era 2016. Nu s-a întâmplat nimic. Din acest motiv Parlamentul European a adoptat în luna octombrie a anului curent o rezoluție care obligă Comisia Europeană să ia măsuri pentru a garanta reciprocitatea total a vizelor între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Votul a fost destul de strâns: 376 pentru și 269 împotrivă.

Este de presupus că nu se va întâmpla nimic, așa că românii trebuie să se uite la nouă administrația americană condusă de Joe Biden ca fiind parte a soluției de ridicare a vizelor.

Încă de acum câteva luni se vorbea despre faptul că România este luat în calcul pentru a face parte din programul ESTA, care înseamnă Electronic System for Travel Authorisation, un program operat de US Customs and Border Protection. De fapt, vorbim de un sistem care determină eligibilitatea unei persoane da călătorii în baza programului Visa Wailers pentru turism sau afaceri. Cetățenii care intră în acest program sunt autorizați să stea în Statele Unite ale Americii trei luni de zile fără a cere o viză. Este cam ceea ce ne dorim cu toții să se întâmple de mult timp.

Trebuie spus că România este într-un proces de evaluare, nefiind foarte clar dacă ne calificăm pentru acest program.

În ce măsură o Administrație Democrată va schimba acest lucru rămâne de văzut. Este cert că deocamdată prioritățile sunt cu totul altele decât cele legate de turism, pandemia obligând guvernele la restricționarea călătoriilor.

Însă pe termen mediu este de așteptat ca România să intre, așa cum a făcut și Polonia, în zona țărilor ai căror cetățeni pot călători liber. Așa cum am mai spus în editorialele precedente, Joe Biden este un om politic american care știe nu numai unde se află pe hartă țara noastră, dar și ce contribuție și-a adus la eforturile SUA de menținerea securității la nivel mondial.

Așa că nu mai avem mult de așteptat!