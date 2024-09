Mai mulți pensionari au reclamat către Casa Județeană de Pensii Vaslui și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecția Socială Vaslui că, de câteva luni, nu le-au mai fost încărcate cardurile pentru alimente și mese calde. În cadrul ultimei întâlniri a Comitetului Consultativ pentru Persoane Vârstnice, reprezentanții celor două instituții au explicat că această problemă a apărut pentru că pensionarii au venituri suplimentare, care sunt luate în considerare, cum ar fi închirierea de proprietăți, dobânzile, dividendele și câștigurile de la jocurile de noroc.

De obicei, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecția Socială Vaslui încearcă să ajute persoanele cu handicap și pensionarii. Multe dintre aceste persoane nu își cunosc toate veniturile, iar dacă au o pensie mică și primesc arendă, aceasta se ia în calcul și poate duce la depășirea pragului de eligibilitate. De exemplu, dacă un pensionar are o pensie de 1.970 de lei și primește arendă, suma totală se împarte la 12 luni și, în consecință, venitul depășește pragul stabilit. Pragul va fi ridicat la 2.210 lei pentru a preveni neeligibilitatea, după creșterea pensiilor.

Problemele acestea apar adesea din cauza veniturilor suplimentare, cum ar fi dobânzile din depozitele bancare, care sunt luate în considerare, precum și alte venituri de care pensionarii nu sunt conștienți. În multe cazuri, un om poate primi arenda pentru toți membrii familiei sale.

Șeful Casei Județene de Pensii Vaslui spune că activitatea instituției a fost afectată de reclamaţii nejustificate ale unor persoane care spun că nu le-au fost încărcate cardurile pentru alimente și mese calde.

De exemplu, o persoană cu o pensie de 1.999 de lei se plângea că nu primește cardul pentru alimente și mese calde, dar ANAF a confirmat că a încasat dividende. Chiar dacă suma din dividende, împărțită la 12 luni, era de 30 de lei pe lună, depășea totuși pragul de eligibilitate.

Un alt om spunea că nu are alte venituri, dar s-a descoperit că a câștigat 27.000 de lei la jocuri de noroc.

„Activitatea instituţiei, şi aşa încărcată pe fondul recalculării pensiilor, a fost afectată şi din cauza persoanelor care reclamă în mod nejustificat că nu le-au fost încărcate cardurile de alimente. Şi acest lucru a complicat activitatea Casei Judeţene de Pensii.

