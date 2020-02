Catalyst Solutions anunță organizarea celui mai mare târg de joburi din România, Angajatori de TOP dedicat tuturor candidaților, indiferent de nivelul de experiență. Eveniment de carieră consacrat în București și Timișoara, Angajatori de TOP se extinde în Constanța, Ploiești, Pitești, Craiova și oferă oportunități de carieră pentru candidații cu studii superioare și medii care sunt în căutarea unui loc de muncă.

Angajatori de TOP Timișoara: 20-21 martie, Centrul Regional de Afaceri

Angajatori de TOP București: 27-28 martie, Sala Palatului

Angajatori de TOP Constanța: 11 aprilie, Pavilionul Expozițional

Angajatori de TOP ediția virtuală la nivel național: 6-26 aprilie, pe www.hipo.ro

Angajatori de TOP Ploiești: 9 mai, Hotel Prahova PLAZA

Angajatori de TOP Pitești: 14 noiembrie, Hotel Ramada

Angajatori de TOP Craiova: 7 noiembrie, Teatrul Național “Marin Sorescu”

Companiile interesate să participe la Angajatori de TOP se pot înscrie online printr-un e-mail la adresa [email protected], pana pe data de 6 martie.

Candidatii pot participa gratuit la eveniment prin simpla completare și descărcare a CV-ului tip Barcode, pe www.hipo.ro/angajatoridetop.

Primăvara aceasta, candidații sunt invitați să ia inițiativă în dezvoltarea carierei lor și “să ia taurul de coarne” la Angajatori de TOP

De la prima ediție din 2006, Angajatori de TOP a devenit un eveniment de carieră de referință pentru piața de resurse umane din România, care se adresează persoanelor care își caută un loc de muncă, indiferent de nivelul de experiență. În 2020 Angajatori de TOP își mărește sfera de oportunități de carieră și reunește companii de renume, multinaționale și locale, pregătite să prezinte ofertele actuale cu locuri de muncă pentru candidații din București, Timișoara, Constanța, Ploiești, Pitești și Craiova. Anul acesta, peste 390 dintre cele mai mari companii din țară, vor recruta la Angajatori de TOP.

O altă noutate reprezintă conceptul acestei ediții, “anul acesta iei taurul de coarne”. Indiferent de experiență, toate persoanele care își doresc să se angajeze sau să dea un refresh carierei și nu au preluat inițiativa până acum, sunt încurajați să participe la Angajatori de TOP, locul unde vor găsi jobul dorit și consilierea de care participanții au nevoie pentru a-l identifica. Candidații acestei ediții Angajatori de TOP se vor tranforma în adevărați toreadori în arena joburilor, așteptați să atragă victoria de a-și găsi locul de muncă dorit. Angajatorii vor fi pregătiți să se întreacă în oferte, beneficii extra salariale, activări etc. pentru CV-urile participanților.

Top industrii cu cele mai multe joburi în funcție de oraș la Angajatori de TOP

“Decizia de extindere a târgului de joburi Angajatori de TOP la nivel regional, respectiv în Constanța, Ploiești, Pitești și Craiova a rezultat atât din nevoia companiilor locale de a acoperi posturile disponibile cât și pentru a oferi candidaților cu toate nivelele de experiență o variantă practică de a interacționa în mod direct cu reprezentanții companiilor, în vederea obținerii locului de muncă dorit. Candidații sunt așteptați în număr cât mai mare la locațiile evenimentului în funcție de oraș, pentru a descoperi facil oportunitățile de carieră disponibile.” declară organizatorii

Companiile de top, multinaționale și locale, au obiectivul de a recruta în această primăvară candidații potriviți pentru pozițiile deschise. Oportunitățile diferă în funcție de nevoile fiecărei companii în parte și industria din care acestea fac parte.

În București, companiile au disponibile peste 11.000 de poziții deschise pentru cei care doresc să se angajeze. Printre domeniile cu cele mai multe joburi în Capitală se numără IT&C și Financiar-Bancar, în timp ce în Constanța candidații pot alege din cele peste 2.000 de locuri de muncă din industrii variate precum Servicii&BPO, Hotelier sau Retail.

Angajatorii din Timișoara au peste 3.000 de oportunități de carieră active, iar industriile precum Inginerie sau Automotive sunt foarte ofertante. În Ploiești companiile oferă tuturor candidaților peste 2.000 de locuri de muncă și o sansă mai mare de a se angaja în domenii precum Productie sau FMCG.

Ce companii și-au anunțat prezența la ediția din primăvară Angajatori de TOP

Primăvara începe cu oportunități de carieră la Angajatori de TOP pentru toți candidații, care indiferent de nivelul de experiență au ocazia de a-și găsi jobul potrivit printre ofertele companiilor multinaționale și locale prezente la târg, în domenii precum: IT&C, Bancar-Servicii Financiare, Inginerie, Servicii&BPO, Automotive, Retail, FMCG, Audit și Consultanță etc.

Printre companiile care și-au anunțat deja prezența la Angajatori de TOP se numără: Adient Jimbolia, Akwel Automotive, Allianz Technology, Automatic Data Processing (ADP) România, Axway, Banca Transilvania, BCR, BearingPoint România, Biofarm, Bosch Service Solutions, BRD, British American Tobacco, CGI, Coca-Cola HBC România, Cofco International, Cognizant Softvision, Computer Generated Solutions România, Continental, Decathlon Production, Dell Technologies, Deloitte, Deltatel, dm drogerie markt, Doka, Dynata, Elektrobit, Emia.com, enel, ENGIE România, EY România, Finastra, Genpact, GiGroup România, Groupe Renault România, Hella, HP Inc, Huf, Kalypso, Kaufland România, Kellogg’s, Kimball Electronics, LSEG in România, Mahle, Mantu, Medicover, Mega Image, Metro Cash & Carry România, Michelin, msg Systems România, Nestle, Nokia, OMV Petrom, P&G, Penny Market, PepsiCo, Philip Morris România, Playtika, PORR Construct, Raiffeisen Bank, Randstad, RapidSolution, Regina Maria, Romfracht, Rompetrol, SAP, Schlumberger, Societe Generale European Business Services(SG EBS), Stefanini, Teleperformance, TELUS International Europe, The Acces Group, Toluna, Ursus Breweries, Varroc – Elba Electronics, Veeam Software, Virtual7, Visteon, Vitesco Technologies, Walter Group Austria, Webasto, Wipro, WRO, Yazaki Component Technology, ZF – Automotive R&D Timișoara.

Persoanele interesate să afle mai multe detalii despre târgul de carieră Angajatori de TOP pot accesa portalul www.hipo.ro unde vor găsi secțiunea dedicată evenimentului: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop.

