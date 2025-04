Mircea Fechet a subliniat că această majorare vine ca parte a unei ordonanțe de urgență și are potențialul de a cataliza dezvoltarea proiectelor de împădurire. În prezent, sunt deja semnate contracte pentru împădurirea a aproximativ 9.300 de hectare, care vor fi adăugate Fondului forestier național. În urmă cu un an și jumătate, când actualul ministru a preluat mandatul, suprafața împădurită era de sub 100 de hectare.

Fechet a exprimat încrederea că această suprafață va crește exponențial, mai ales în contextul creșterii valorii primei de sechestrare. Această primă este acordată pe o perioadă de 20 de ani și se adaugă tuturor celorlalte cheltuieli legate de înființarea pădurilor.

„Am reușit astăzi să aprobăm o ordonanță de urgență prin care majorăm prima de sechestrare. Sperăm că acest lucru va conduce la o adevărată catalizare a proiectelor de împădurire. Aș reaminti faptul că la acest moment avem contracte semnate, adică certitudinea că vom împăduri pentru aproximativ 9.300 de hectare, ce se vor adăuga la Fondul forestier național. În urmă cu aproximativ un an și jumătate, când am ajuns la minister, această cifră era una modestă, aveam puțin sub 100 de hectare împădurite, însă, uitându-mă la dinamica cererilor de finanțare și la volumul și la suprafața ce urmează a fi împădurită, pot să afirm că sunt convins că această cifră va crește exponențial, mai ales acum în situația în care prima de sechestrare în valoare de 456 de euro devine, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a ordonanței de urgență, o primă de sechestrare de 640 de euro”, a declarat Fechet.

Ministrul a lansat un apel către toți proprietarii de păduri – persoane fizice, juridice și unități administrativ-teritoriale – indiferent de dimensiunea terenurilor deținute, să acceseze fondurile disponibile. A menționat că există deja proiecte înregistrate pentru suprafețe mari, de 300, 400 și chiar 500 de hectare.

„Fac un apel către toți proprietarii de pădure, persoane fizice, persoane juridice, unități administrativ-teritoriale, cu suprafețe mai mici sau cu suprafețe mai mari, și mă bucur să văd că ne intră proiecte de 300, de 400, de 500 de hectare, însă apelul meu este să absorbim toți acești bani, să îi consumăm, pentru că la anul în luna ianuarie, cel mai probabil, sau în prima parte a anului viitor acest proiect se va opri din finanțarea din PNRR. Spun asta pentru că la 30 iunie 2026 tragem linie și vedem în ce măsură am epuizat toți acești bani sau nu”, a conchis ministrul.

Totodată, ministrul a atras atenția asupra faptului că acest program va fi finanțat prin PNRR doar până în prima parte a anului viitor, cel mai probabil până în luna ianuarie. După data de 30 iunie 2026, se va analiza gradul de absorbție al fondurilor și utilizarea completă a acestora.

Fechet a evidențiat că împădurirea terenurilor rămâne cea mai eficientă soluție în combaterea schimbărilor climatice și a fenomenelor meteo extreme. În România, anual se pierd aproximativ 1.000 de hectare de terenuri agricole din cauza deșertificării, la care se adaugă inundațiile tot mai frecvente și perioadele lungi de caniculă.

De asemenea, ministrul a exprimat îngrijorare cu privire la impactul schimbărilor climatice asupra producției agricole, menționând că, în acest an, recolta de fructe precum cireșele, vișinele și piersicile va fi mai mică de jumătate față de estimările inițiale. Cauza principală este frigul neobișnuit din ultima perioadă, generat de un val polar care a compromis o parte semnificativă a livezilor din țară.