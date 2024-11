Posibilă scutire de impozit pe câștigurile din criptomonede până în 2025

Un nou amendament la Codul Fiscal, introdus recent în Parlament, prevede scutirea de impozit până la 31 iulie 2025 pentru câștigurile obținute de persoanele fizice din tranzacțiile cu criptomonede.

Acest amendament ar putea crea o oportunitate semnificativă pentru investitorii români care dețin sume considerabile în criptomonede să își vândă activele și să obțină profituri fără a fi nevoiți să plătească impozit.

Amendamentul a fost deja aprobat în Senat, iar ultimul pas pentru implementarea lui este votul în plenul Camerei Deputaților, for decizional.

Creșterea transparenței și încrederea instituțiilor financiare

Scutirea de impozit a fost argumentată prin faptul că măsura ar putea încuraja investitorii să-și declare câștigurile și să aducă bani în băncile din România, ceea ce ar crea fluxuri suplimentare de numerar în economie.

Conform susținătorilor amendamentului, tranzacțiile transparente cu criptomonede și permiterea transferului câștigurilor în conturi bancare ar contribui la o mai bună monitorizare a acestei piețe emergente și ar da un impuls pieței financiare românești, care încă privește criptomonedele cu o oarecare reticență.

„Această măsură tranzitorie contribui la creșterea transparenței în ceea ce privește tranzacțiile cu criptomonede efectuate de contribuabilii din România și ar permite o mapare reală a acestei piețe din economia românească. Prin această măsură temporară, investitorii vor avea posibilitatea de a-și transfera sumele câștigate cu titlu de investiții în instituțiile de credit din România, generând un flux de numerar suplimentar în economie. Totodată, prin acest cadru legal, instituțiile de credit vor avea încrederea de a permite transferul acestor sume în conturile curente, eliminând teama sau riscurile de fraudă care planează în prezent”, este argumentat.

Ce spune Codul Fiscal?

În prezent, Codul Fiscal stipulează o cotă de impozitare de 10% pentru câștigurile din criptomonede, aplicabilă diferenței dintre prețul de vânzare și prețul de achiziție. Câștigurile sub 200 lei per tranzacție nu sunt impozitate, atâta timp cât totalul câștigurilor într-un an fiscal nu depășește 600 lei. Scutirea propusă va suspenda temporar această prevedere, facilitând investițiile în criptomonede fără a impune impozite pe câștiguri, până la data specificată.

Dacă amendamentul va fi adoptat și implementat, România s-ar putea alinia astfel tendințelor internaționale, unde mai multe țări au început să ofere avantaje fiscale temporare pentru a atrage investițiile în criptomonede și a contribui la integrarea lor în sistemul financiar formal. Această măsură ar putea atrage atenția investitorilor străini, consolidând România ca destinație favorabilă pentru tranzacțiile cu criptomonede.