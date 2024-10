Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat că urmașii persoanelor strămutate în perioada 1940-1945, afectate de transferul Cadrilaterului către Bulgaria, ar putea primi compensații financiare eșalonate.

El a sugerat un model de creștere anuală a sumelor, pornind de la 300 de lei în primul an și ajungând la 700 de lei în anii următori. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței de învestire a noului președinte al Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, unde Ciucă a subliniat angajamentul de a sprijini urmașii celor afectați de relocări forțate.

„Avem o datorie faţă de cei care au fost strămutaţi în anii 1940-1945. Vă rog să ne ţinem de acest angajament al nostru.

Am înţeles că nu se poate din prima, dar în fiecare an se poate porni de la 300 de lei, în al doilea an – 500 de lei şi în final să se ajungă la 700 de lei aşa cum s-a discutat cu copiii celor care au avut suferit în perioada respectivă”, a afrmat Ciucă, referindu-se la compensaţiile acordate pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar odată cu preluarea Cadrilaterului.