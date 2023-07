România ar putea fi următoarea țintă a lui Vladimir Putin. Olga Skabeyeva, o prezentatoare de televiziune cu legături la Kremlin și considerată „păpușa” liderului Rusiei, a adus în discuție atacarea țării noastre. Motivul care îi supără pe ruși este legat de faptul că România vrea să ajute Ucraina să-și exporte cerealele.

Olga Skabeieva a cerut pe față lovirea unor state NATO. Pe listă se află inclusiv România. Ea a îndemnat în direct la TV ca Rusia să atace Turcia sau măcar România și Bulgaria.

Dialogul purtat între susținătoarea lui Vladimir Putin și un invitat aflat în platoul televiziunii îi pune pe toți românii în alertă. Iată cum s-a desfășurat schimbul de opinii:

Olga Skabeieva: „Suntem gata să mergem la război împotriva Turciei? Pentru că mai este și Erdogan care pretinde supremația pe Marea Neagră”.

Invitat: „Olga, nu vom ajunge la război cu Turcia.”

„Și Bulgaria, România?”

Invitat: „Bulgaria și România reprezintă doar baze NATO. În Bulgaria, cetățenii noștri ocupă întreaga coastă, vor ajunge să arate de toate. Nu e nicio problemă acolo, nu sunt puterile cu care ar merita să începem să ne jucăm.”

Olga Skabeieva: „Măcar să tragem?”

Invitat: „O să tragem, dar mai întâi trebuie să terminăm cu Ucraina. Vom trage, vom trage… Bosfor și Dardanele.”

Dezbaterea vine pe fondul refuzului Rusiei de a mai fi parte a acordului ce asigura Ucrainei un coridor securizat pentru transportul cerealelor sale din trei porturi ucrainene de la Marea Neagră. Pe cale de consecință, Constanţa devine cea mai mare rută alternativă de transport maritim.

De la începutul războiului, portul român a gestionat deja o treime din exporturile de cereale ale Ucrainei. Acum, presiunea de tranzit va creşte asupra portului Constanţa, care în mod tradiţional se ocupă de exporturile de recolte ale României şi ale vecinilor săi fără ieşire la mare, între care Ungaria şi Serbia, a arătat Reuters.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan vrea să-l convingă pe Vladimir Putin să relanseze acordul privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagră.

„Cred că vom reuşi să asigurăm continuarea coridorului umanitar vorbind în detaliu cu Putin”, a spus Erdogan. El a făcut aceste afirmații în fața jurnaliştilor turci care se aflau în avionul în care se afla și președintele Turciei. Toți se întorceau dintr-un turneu regional.

