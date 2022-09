România și Bulgaria vor lucra împreună pentru aprovizionarea cu energie. Virgil Popescu: Țările își vor uni forțele

Ministrul Energiei a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunță că România și Bulgaria își vor uni forțele pentru aprovizionarea cu energie la iarnă.

„Astăzi mă aflu la lucrările Consiliului Energiei, care se desfăşoară la Bruxelles. Cu această ocazie am avut o întâlnire bilaterală cu ministrul Energiei din Bulgaria, Hristov Rossen, pentru a discuta despre importanţa cooperării regionale pentru operaţionalizarea Platformei Energetice europene pentru achiziţia în comun a gazelor naturale precum şi operaţionalizarea coridorului Vertical de gaze naturale şi a celui Transbalcanic pentru a asigura o stabilitate energetică crescută în regiune”, arată Virgil Popescu în mesajul publica vineri, 9 septembrie.

România și Bulgaria vor lucra împreună

Ministrul Virgil Popescu a mai anunțat că țara noastră și cea vecină vor lucra împreună pentru aprovizionarea cu gaze în această iarnă.

”De asemenea, Romania si Bulgaria isi vor uni fortele privind pregatirile pentru iarna si rolul resurselor indigene cu productie in banda in asigurarea independentei energetice si a securitatii in aprovizionare”, se mai arată în mesajul oficialului român.

Miniștrii Energiei vor stabili abordarea UE față de criza gazelor și a energiei electrice

Miniștrii energiei din UE s-au reunit vineri la Bruxelles pentru discuții de urgență în vederea elaborării unor măsuri comune, în încercarea de a contracara criza prețurilor la gaze și electricitate, care amenință să facă facturile la energie inaccesibile pentru gospodării și întreprinderi și să arunce Europa în recesiune.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat un plan în cinci puncte, care include o plafonare a prețului la gazul rusesc, ceea ce este posibil să atragă o opoziție puternică din partea unor state membre.

Propunerile sale includ, de asemenea, un impozit pe profiturile din petrol și gaze, o campanie de economisire a energiei și un plafon pentru costul energiei electrice cu emisii reduse de carbon. Acestea au fost publicate cu o zi înainte ca noul prim-ministru britanic, Liz Truss, să prezinte o înghețare a facturilor la energie în valoare de 150 de miliarde de lire sterline.

Livrările către Europa riscă să fie întrerupte complet

Un diplomat de rang înalt a declarat că nu există o majoritate în favoarea plafonării gazului rusesc, o măsură menită să limiteze veniturile Kremlinului folosite pentru a finanța războiul din Ucraina.

Vladimir Putin a respins ideea ca fiind stupidă și a amenințat că va întrerupe complet livrările de energie către Europa dacă planul va fi pus în aplicare. Deoarece Rusia furnizează în prezent doar 9% din importurile de gaze ale UE, față de 40% înainte de război, Comisia Europeană consideră că poate gestiona riscul unei întreruperi totale.

Dar un trio de state membre ale UE care importă o cantitate mare de gaz rusesc din Rusia – Austria, Ungaria și Slovacia – se opun acestei idei. Ungaria, care este foarte dependentă de gazul din Rusia, a semnat recent un contract cu compania energetică de stat rusă Gazprom pentru livrări suplimentare, susține că plafonarea prețului este o sancțiune și ar trebui să fie decisă doar în unanimitate, ceea ce ar da Budapestei drept de veto asupra deciziei.

Pe de altă parte, o duzină de alte țări, printre care Franța, Italia și Polonia, susțin un plafon, dar susțin că acesta ar trebui să se aplice tuturor formelor importate de combustibil, inclusiv gazului natural lichefiat (GNL). Un fost înalt funcționar public de la Direcția Generală pentru Energie a Comisiei Europene, Philip Lowe, a declarat pentru The Guardian că susține această poziție.

„Dacă obiectivul este de a proteja întreprinderile și gospodăriile europene de actualele prețuri ridicate la gaze [și nu doar de a impune o nouă sancțiune Rusiei], trebuie să se aplice un plafon al prețului cu ridicata la orice tip de gaz, indiferent de originea sa”, a declarat Sir Philip Lowe, în prezent partener la firma de consultanță economică Oxera.