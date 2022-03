Antony Blinken, secretarul de stat american, a declarat, miercuri seara, că țara sa lucrează pentru a sprijini țările din prima linie, făcând referire la România, Republica Moldova, Polonia și Slovacia, pe fondul conflictelor de pe teritoriul Ucrainei.

U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks on the Russian invasion of Ukraine, saying the U.S. is working to support frontline countries including Poland, Moldova, Romania and Slovakia. Watch: https://t.co/KzK8R6oJa4

— Reuters (@Reuters) March 2, 2022