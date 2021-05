România, printre țările din UE care îmbătrânesc cel mai rapid!

Eurostat estimează că populaţiile care îmbătrânesc cel mai rapid vor fi în regiunile situate în estul Europei, precum ţărilele baltice, Polonia, Slovacia, România şi Bulgaria.

Totodată, sunt vizate şi țările din sudul Europei, precum Italia, Spania şi Portugalia. Pentru cele 160 de regiuni (13%) cu cea mai rapidă îmbătrânire, se preconizează o creştere a vârstei medii cu cel puţin 8 ani între 2019 şi 2050.

Aceste informaţii provin din cele mai recente estimări ale evoluţiei populaţiei privind modelele demografice regionale în 31 de ţări membre ale UE și partenere.

Va înregistra o scădere puternică a populației

Dintre cele 1.216 regiuni din ţările UE, se estimează că aproximativ două treimi (802 regiuni) vor avea o populaţie mai mică în 2050 decât în 2019.

Simultan, aproximativ o treime (414 regiuni) vor avea o populaţie mai mare, arată sursa menționată. De asemenea, există o variaţie considerabilă a estimărilor între ţări.

În Letonia şi Lituania, toate cele 16 regiuni vor avea o populaţie, în 2050, mai mică decât în 2019, majoritatea cu cel puţin 20%. Bulgaria, Estonia, România, Slovenia şi Slovacia au o singură regiune cu o creştere a populaţiei preconizată până în 2050.

Alte ţări cu o mare majoritate a regiunilor cu o scădere estimată a populaţiei sunt Cehia, Grecia, Croaţia, Ungaria, Polonia, Portugalia şi Finlanda. Potrivit estimărilor, vârsta medie din aceste 31 de ţări va creşte cu 4 ani, de la 45,1 ani în 2019 la 49,1 ani în 2050. Doar în 131 din cele 1.216 regiuni (11% din total) nu se preconizează că vârsta medie va creşte.

Datele înregistrate de INS arată că în România se nasc din ce în ce mai puţini copii

Datele înregistrate de Institutul Național de Statistică (INS), arată că în România se nasc din ce în ce mai puţini copii. Conform informațiilor respective, românii de peste 65 de ani sunt cu 600.000 mai mulţi decât cei de până în 14 ani.

Totodată, această diferenţă creşte de la an la an, deoarece populaţia României îmbătrâneşte de la un an la altul. Potrivit cifrelor înregistrate de INS în data de 1 ianuarie 2021, 17,3% din populaţie are peste 65 de ani, adică peste 3,8 milioane de români. Comparativ, cifre de anul trecut era de 16,9%.

„Acestă tendinţă s-a observat în restul Europei încă de acum 5-6 decenii. În România a apărut prin anii 1993-1994 şi ea a devenit din ce în ce mai accentuat după ce femeile din România au început să adopte un mod de viaţă şi dezvoltare a carierilor asemănător din vest”, a transmis Vladimir Alexandrescu, de la INS.

