Cine va plăti pensiile în viitor? Se nasc din ce în ce mai puţini copii

Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că această diferenţă creşte de la an la an, deoarece populaţia României îmbătrâneşte de la un an la altul.

Potrivit cifrelor înregistrate de INS în data de 1 ianuarie 2021, 17,3% din populaţie are peste 65 de ani, adică peste 3,8 milioane de români. Comparativ, cifre de anul trecut era de 16,9%.

Informațiile transmise de INS

„Acestă tendinţă s-a observat în restul Europei încă de acum 5-6 decenii. În România a apărut prin anii 1993-1994 şi ea a devenit din ce în ce mai accentuat după ce femeile din România au început să adopte un mod de viaţă şi dezvoltare a carierilor asemănător din vest”, a transmis Vladimir Alexandrescu, de la INS.

Conform sursei menționate, s-au născut în jur de un milion de copii în ultimul an. Totodată, cifrele arată că aproape 60% dintre români se limitează la un singur copil. Conform celor spuse de sociologi, părinţii sau viitori părinţi iau în calcul şi banii necesari pentru creșterea copilului.

„Costul copilului şi de ce calitate îi doreşti tu lui. Ce vrei să devină în viaţă. A intrat deja în sistemul intuitiv. Nu faci calcule, ştii că aşa e şi atunci e o cauză pentru care oamenii fac unul-doi copii”, a explicat sociologul Petru Iluț.

De asemenea, un alt factor important este plecarea românilor în străinătate. Acest lucru contribuie la scăderea natalităţii iar copiii care se nasc în străinătate nu se mai întorc în România.

Trebuie menționat că, anul trecut, în Germania, cei mai mulţi copii născuţi în rândul minorităților au fost din comunităţile de români.

Sursă foto: Pixabay