România ar putea fi primul stat din UE cu sistem de apărare Iron Dome

Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, a declarat, recent, că Guvernul României a început deja discuțiile cu oficialii israelieni despre achiziționarea sistemului de apărare Iron Dome („Domnul de Fier”). Potrivit spuselor sale, în prezent, România lucrează pentru reînnoirea unui acord în domeniul militar cu Israelul, acord care include şi producţia de elemente de protecţie balistică, „nu neapărat din Iron Dome” în țara noastră.

„Nu este niciun vis, este o aspiraţie a noastră. Am discutat despre asta cu omologul meu israelian, am fost, am văzut mai multe elemente din industria de armament israelian. Am început procedurile pentru a discuta despre asta. Iron Dome este o tehnologie nouă, aflată oarecum sub embargo, Statele Unite, Israelul sunt cei care gestionează acest lucru, noi avem însă mari şanse pentru ca în viitor să ne protejăm şi cu ajutorul acestei tip de protecţie antibalistică nou”, a declarat, marți seară, Vasile Dîncu, în cadrul unei emisiuni TV de pe Digi 24.

Guvernul de la București a decis să cumpere sistemul de apărare antirachetă Iron Dome („Domul de Fier”), după vizita de săptămâna trecută a lui Vasile Dîncu în Israel. În cazul în care Guvernul de la București va reuși să încheie un contract cu Guvernul de la Ierusalim, atunci România ar deveni primul stat membru al Uniunii Europene (UE) care cumpără acest sistem.

Israelul a vândut sisteme de apărare Iron Dome doar armatei americane

Iron Dome a intrat în arsenalul defensiv al Israelului în anul 2011. De atunci, el și-a dovedit importanța în numeroase lupte împotriva Gaza (luptele dintre Israel și Gaza sunt o parte a conflictului israeliano-palestinian ce se desfășoară pe teritoriul Fâșiei Gaza – o mică regiune din Orientul Mijlociu, parte a Palestinei Istorice în sudul coastei de est a Mării Mediterane).

Fiecare baterie costă aproximativ 150 de milioane de dolari americani, iar fiecare rachetă interceptoare costă 50.000 de dolari americani. Până acum, Israelul nu a reușit să comercializeze sistemul de apărare Iron Dome, vânzând doar două bucăți armatei americane pentru suma de 373 de milioane de dolari americani, scrie ziarul israelian Haaretz.

Potrivit news.ro, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat că, în cadrul programelor de înzestrare a căror valoare estimată depăşeşte 100 de milioane de euro pentru care MApN a solicitat deja şi a primit aprobarea Parlamentului de la București, este inclus şi Programul „Sistem integrat de arme SHORAD/ VSHORAD”. Fondurile pentru finanţarea acestui program sunt planificate pentru perioada 2025-2030. Momentan, nu au fost luate decizii privind modul de desfăşurare al achiziţiilor.