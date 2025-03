România se confruntă cu o provocare financiară majoră, iar Guvernul este acum pus în situația de a respecta un obiectiv ambițios privind deficitul bugetar. Deși, de-a lungul anilor, s-a considerat că acest obiectiv este realizabil, actuala realitate economică impune măsuri ferme.

Pentru a demonstra seriozitatea angajamentului său, oficialul român a propus comisarului european pentru Finanțe, Valdis Dombrovskis, o abordare transparentă.

Mai exact, s-a oferit să prezinte lunar progresele înregistrate, astfel încât, după o jumătate de an, să se poată evalua dacă promisiunile sunt respectate.

„În prima discuția pe care am avut-o cu comisarul pe Finanțe la Bruxelles, domnul Dombrovskis, i-am spus că nu vreau să mă creadă pe cuvânt pentru că foarte mulți miniștri ai Finanțelor au spus că vor avea deficitul și cheltuielile sub control. I-am propus să ne vedem lunar și să-i arăt ce fac iar dacă după 6 luni mă crede, înseamnă că m-am ținut de cuvânt. Dacă n-am fost în stare să îndeplinesc misiunea pe care am primit-o de la guvern, atunci cu siguranță dânsul o să aibă dreptate”, explică Tanczos Barna.