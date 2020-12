Este vorba despre mezzosoprana Macsim Nicoară. Aceasta s-a stins din viață în urmă cu puțin timp, după ce starea ei de sănătate s-a degradat complet. Totul a început de la un incident casnic. Artista ar fi căzut pe scările casei unde locuia împreună cu soțul, fiind imobilizată la pat. Starea ei de sănătate s-a agravat, iar Macsim Nicoară a început să se simtă din ce în ce mai rău.

Potrivit informațiilor obținute de bzi.ro, cauza principală a morții artistei a fost o embolie pulmonară.

În ceea ce privește legătura dintre căzătură și embolia pulmonară, conform surselor citate, deși există o anchetă în curs, conform informaţiilor existente până la această dată, Maria Macsim Nicoară a ajuns de urgenţă la spital după ce ar fi suferit un accident casnic.

Mai exact, aceasta ar fi căzut de pe scările din locuinţa sa din Aroneanu, iar ancheta este una extrem de grea pentru că anchetatorii au luat şi iau în considerare mai multe ipoteze.

Soțul ei, Codrin Nicoară le-a spus anchetatorilor că soția sa a căzut pe scările casei după ce a consumat alcool. De asemenea, el mai preciza că a găsit urme de vomă la capătul scărilor, semn că soției sale i s-a făcut rău înainte să cadă. Cert este că mezzosoprana a consumat alcool în acea zi.

O dovadă clara a acestui lucru este faptul că surse din cadrul anchetei au precizat pentru reporterii BZI că mezzosoprana avea o alcoolemie de 0,40 miligrame alcool pur în sânge, după ce a ajuns la spital.

Ce s-a întâmplat cu Macsim Nicoară

Deși în prezent este încă un mister bzi.ro a încercat să refacă șirul evenimentelor. Se pare că mezzosoprana a fost găsită de soţ în jurul orei 23.00, iar bărbatul ar fi pus-o pe femeie în pat unde a lăsat-o până dimineaţa. Ulterior, soacra femeii, Viorica Nicoară a sunat, dimineaţa la numărul unic 112 şi a anunţat evenimentul tragic care a avut loc în casă.

După acest incident, Maria Macsim Nicoară a fost operată de mai multe ori, iar ultima operaţie pe care artista a avut-o a fost pe data de 9 septembrie 2020. Medicii din cadrul Spitalului Nicolae Oblu din Iași afirmau la acea dată că starea ei este una stabilă şi că a trecut cu bine de operaţie. Totuşi, artistă fusese din nou internată la Secţia de Terapie Intensivă din cadrul spitalului mai sus amintit.

În final, pe data de 8, mezzosoprana a fost externată din spital, la solicitarea familiei, însă se pare că starea ei s-a agravat între timp.

Ar fi avut COVID-19

Sora mezzospranei, Elena Heres, a confirmat decesul artistei și a declarat că, în urmă cu o lună, a avut COVID.

„Da, asa este, a avut și Covid 19. De bacterie sau infectia nosocomiala nu va pot spune nimic. Probabil ca Spitalul va transmite un comunicat de presa. Cert este ca atunci când s-a întâmplat tragedia, s-a intervenit foarte târziu, după opt ore și asta nu din vina medicilor. Avem patru procese pe rol care merg foarte, foarte lent. Pana acum ne-am ocupat de sănătatea sorei noastre Marinela, de acum ne vom ocupa de amintirea ei dar și de a face lumina în acest caz”, a declarat Elena Heres, sora mezzosopranei Maria Macsim Nicoara, scrie ziaruldeiasi.ro.

Mesaje emoţionante pe reţelele de socializare

Maria Grăjdeanu, prim-solistă la Opera din Iași: ”S-a stins scumpa noastră colegă, Maria Macsim Nicoara … Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină…”.

„De acum vă răsună vocea în ceruri și vă aplaudă îngerii, așa cum am facut-o și noi de câte ori am avut ocazia. Sper și îmi doresc sa fiți bine acolo sus, în împărăția cerurilor… Am să vă pastrez în suflet așa, cu zâmbetul larg pe care îl aveați pe față prima dată când v-am cunoscut și nu am să vă uit niciodată parfumul, care se simte încă în sala de canto!! Mulțumesc pentru tot ce ați însemnat pentru mine, ați plecat mult prea devreme. Drum lin”, a scris Alexandra Magdalena Dornianu.