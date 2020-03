Comisia Europeană a început procedura de deficit excesiv împotriva României, din cauza deficitului bugetar mult peste limita admisă de 3%.

”După cum știți, a început procedura de deficit excesiv împotriva României”, a anunțat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu.

”Trebuie să știți că am negociat cu Comisia Europeană în ultimele 3 luni și tot ce am negociat a fost aprobat”, a adăugat ministrul, conform evz.ro.

”Planul este credibil și toate măsurile prevăzute de noi au fost acceptate de Comisia Europeană”, a mai spus Cîțu, care a încheiat spunând: ”Facem lucruri bune pentru România”.

Fostul ministrul al Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, în cursul lunii februarie, că deficitul de 4,6% din PIB din 2019 putea fi evitat, dar au fost în mod nejustificat crescute cheltuielile şi mai ales veniturile lăsate de izbelişte, astfel încât să fie la final de an un sold negativ foarte mare.

Consecințe grave

”Putea fi evitat anul trecut acel 4,6% pe care domnul Cîţu l-a realizat. De asta am şi propus în mod public şi astăzi în Comisia reunită o comisie de anchetă care să pună foarte clar toate datele pe masă. Să fie chemaţi la această comisie de anchetă prim-ministrul Dăncilă.

Eu am să merg acolo ca ministru de Finanţe pentru a discuta despre programarea şi execuţia anului trecut la 10 luni şi după aceea şi domnul Orban şi domnul Cîţu pentru a explica felul în care ultimele două luni din anul 2019 s-au desfăşurat.

Pentru că eu am elemente rezonabile să cred că au fost în mod nejustificat crescute chetuielile şi mai ales veniturile lăsate de izbelişte astfel încât să fie la final de an un deficit foarte mare, 4,6% cum spuneam, pentru ca în acest an să pozeze în salvatorii naţiunii. Este o practică care ne va costa foarte mult în anii care urmează”, a spus Eugen Teodorovici.

El a afirmat că aceste deficit ar putea atrage o deteriorare a ratingului şi implicit dobânzi mai mari, iar din acest motiv actualul ministru al Finanţelor se împrumută mai mult în această perioadă.

