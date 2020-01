Victor Ponta, fost prim-ministru şi actual preşedinte al Pro România, lansează o serie de critici dure la adresa actualei guvernări. Într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, politicianul aduce aminte cum s-a încercat semnarea contractului şi demararea lucrărilor pentru autostrada Comarnic – Braşov din 2014 încoace, însă tot timpul a intervenit cineva cu plângeri la DNA, fie că a fost Traian Băsescu sau Alina Gorghiu.

Acum, Guvernul Orban a anulat toate procedurile de până acum, ceea ce însemnă că mai repede 3 ani nu se poate semna un contract de execuţie, iar mai repede de 6 ani nu se poate inaugura vreun kilometru de autostradă, scrie Victor Ponta.

Fostul premier încheie arătând că nu gândacii protejaţi de autorităţile de la Bruxelles blochează autostrăzile din România, ci „“gândacii” din România care au blocat și blochează în continuare dreptul absolut al românilor de a lega Bucureștiul de Transilvania și Moldova”.

Mesajul postat de Victor Ponta pe Facebook

„Trist dar adevărat / merită citit – și merită să încercăm încă o dată să schimbăm ceva !

În 2014 trebuia să semnăm Comarnic – Brașov – și a sărit Băsescu să ne reclame la DNA ( în 2005 tot el a blocat Autostrada “Transilvania” ) / în 2015 am scăpat de Băsescu și a apărut Madam Gorghiu (“spaima copiilor”) și iar ne-a făcut plângeri / am ajuns în 2020 și Guvernul PNL “Orban” a anulat de tot toate procedurile de până acum – deci mai repede de 18 luni este absolut imposibil să începem o licitație ; mai repede de 3 ani este imposibil de semnat un contract de execuție ; mai repede de 6 ani este imposibil să inaugurăm măcar 1 km de autostradă!

În 2012 – 2015 am terminat eu 350 de km ( inceputi de Tăriceanu și Boc) / tot ce se mai lucrează acum în România a fost început de Miniștrii Rus și Șova ( nicio fapta bună nu rămâne nepedepsită în România) ! Din 2016 până azi ZERO lucrări noi – acum sunt sigur că 2021-2022 vor fi tot zero !

Dincolo de “gândacii” de Bruxelles să nu uităm “gândacii” din România care au blocat și blochează în continuare dreptul absolut al românilor de a lega Bucureștiul de Transilvania și Moldova!”

