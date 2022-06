The New York Times a scris o analiză cu privire la urmările războiului declanșat de Rusia din Ucraina. Conform jurnaliștilor, în ciuda situației extrem de dificile la nivel mondial, România are șansa de a deveni o super putere în Europa.

Sursa citată scrie că având în vedere agresiunea militară din Ucraina, România poate ajunge cel mai mare producător de energie din Europa, iar acest lucru este susținut și de investitorii americani.

Jurnaliștii aduc în discuție cupolele de beton de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră din Cernavodă care sunt situate la aproximativ două ore distanță de București. Două reactoare nucleare alimentează rețeaua electrică a întregii țări, în condițiile în care alte două au fost începute cu ani în urmă, dar nu au fost finalizate.

Totodată, un alt aspect punctat îl reprezintă planul pe care fostul președinte Nicolae Ceaușescu îl avea înainte de Revoluție. Acesta a vrut să izoleze România de influența Uniunii Sovietice, iar această gândire se resimte chiar și în aceste momente.

Planul lui Nicolae Ceaușescu pentru România există și acum

„Complexul nuclear a fost conceput în timpul regimului lui Nicolae Ceaușescu. Strategia lui Ceaușescu a fost de a izola România de influența Uniunii Sovietice.

La peste 30 de ani, în timp ce o mare parte din Europa caută să taie legăturile cu energia Rusiei, România beneficiază de gândirea lui Ceauşescu. Cele două reactoare furnizează foarte ieftin aproximativ 20 la sută din energia electrică a României.

Invazia Ucrainei de către Rusia, care împarte o graniță de aproape 500 de kilometri cu România, a întărit ambiția României de a avea independența energetică”, scrie The New York Times.

Jurnaliștii americani mai scriu și despre planurile energetice ale României care sunt destul de ambițioase. Acestea includ finalizarea celor două centrale de la Cernavodă și în același timp și deschiderea drumului către un nou tip de tehnologie nucleară numită reactoare modulare mici.

Planurile României din punct de vedere energetic

Totodată, România care în plan și să profite de zăcămintele substanțiale de gaze offshore din apele adânci ale Mării Negre, iar toate aceste avantaje ar putea să o ajute să devină o putere regională din punct de vedere energetic.

„Unii văd România, o națiune de 21 de milioane aproximativ de dimensiunea Oregonului, ca având potențialul de a deveni o putere regională energetică care ar putea ajuta vecinii din estul și sudul Europei să devină independenți de Moscova”, explică jurnaliștii americani.

Inclusiv investitorii americani au început să vadă oportunități de afaceri și strategie la noi.

„Pentru România, cu siguranță vă voi spune, aceste proiecte sunt super importante”, a spus Cosmin Ghiță, directorul executiv al Nuclearelectrica.

Totodată, acesta a mai subliniat și faptul că energia nucleară ar putea fi cea care să ajute România în atingerea obiectivelor sale printre care reducerea emisiilor de carbon, dar și „combaterea agresiunii ruse în regiune” în chestiuni energetice.

Statele Unite, interesate să investească în energia din România

Energia din România a tras atenția și investitorilor americani, încă dinaintea declanșării războiului din Ucraina. În 2020, România a întrerupt negocierile cu China pentru finalizarea reactoarelor de la Cernavodă și a apelat la Washington ca principală sursă de sprijin nuclear.

Pe de altă parte, în timp ce planurile pentru Cernavodă avansează, guvernul român și administrația Biden au anunțat în luna mai un acord preliminar pentru construirea unui așa-zis reactor modular mic pe locul unei centrale electrice pe cărbune închise.

Furnizorul este o companie din Oregon, NuScale Power, care a primit sprijin de peste 450 de milioane de dolari de la Washington pentru a dezvolta ceea ce industria nucleară speră să fie o nouă tehnologie pentru a revigora construcția reactorului.

„Ideea este să construim componente pentru uzinele din fabrici și apoi să le asamblam la fața locului, cu speranța de a reduce costurile enorme și timpii lungi de construcție care au împiedicat industria nucleară. În timp, aceste reactoare ar putea oferi țărilor europene o alternativă la cărbunele poluant și la gazele importate din Rusia”, mai explică jurnaliștii americani.