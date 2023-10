Naționala României va evolua împotriva lui Belarus joi, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe stadionul Szusza Ferenc din Budapesta. Înaintea partidei, selecționerul Edward Iordănescu a spus că are încredere maximă în elevii săi.

Cred că mai important de orice cred că e felul în care noi intrăm în joc. Vreau să subliniez ceva. Probabil e ultima oară când o fac. Nu e nimeni în lumea asta care să aibă încredere mai mare în această echipă decât mine.

Vom pune în joc toate resursele. Sunt sigur că vom face un joc bun. Pentru noi punctele contează infinit mai mult. Trebuie să facem un joc creativ și să încercăm să găsim mijloace să ne adaptăm la suprafață.

Suntem neînvinși. Nu ne-a fost teamă de nimeni din grupă. Avem respect, suntem în gardă, suntem concentrați. Avem un grup inteligent, cu băieți inteligenți. E o chimie importantă între noi.

Vom vedea o națională pornită pe o dorință mare de a câștiga și de a merge din nou la un turneu final. Îmi doresc echilibru în joc, consistență. Îmi doresc un joc clar. Și sunt conștient că sunt multe lucruri care se pot întâmpla în joc.

Nu mă interesează când marcăm. Ci să marcăm și să aducem punctele acasă. Eu am analizat, am văzut și am revăzut și am încercat împreună cu colegii din staff să pregătim jocul cât se poate de bine”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă.