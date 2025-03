Turismul românesc se află într-un moment important al evoluției sale, cu un potențial considerabil, dar cu resurse limitate. Deși România deține 1% din totalul nopților de cazare din Europa, adică aproximativ 30 de milioane, față de cele 3 miliarde de nopți înregistrate în întreaga Europă, sectorul turistic românesc se confruntă cu provocări majore privind promovarea și finanțarea.

Potrivit lui Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova (APDT Prahova), soluțiile sunt clare, dar implementarea lor depinde de o gestionare mai eficientă a fondurilor și de o colaborare strânsă între sectorul public și cel privat.

Una dintre cele mai mari dificultăți pe care le întâmpină România este lipsa unui buget adecvat pentru promovarea turismului. Voican sugerează că, pentru a ajunge la un nivel semnificativ de promovare, România ar avea nevoie de un buget anual de 30 de milioane de euro. Acest buget ar putea proveni dintr-o taxă mică pe fiecare noapte de cazare, de aproximativ un euro, aplicată turiștilor.

La un număr de 30 de milioane de nopți, această taxă ar genera fonduri suficiente pentru a sprijini promovarea turismului pe termen lung. Cu toate acestea, Voican subliniază că sursa acestor fonduri nu poate veni de la bugetul de stat, având în vedere prioritățile financiare existente, cum ar fi construcțiile de infrastructură și cheltuielile cu înarmarea.

„Am spus-o clar: ne trebuie 30 de milioane de euro anual şi când spun asta nu spun să ne vină de undeva de la bugetul de stat, pentru că nu au venit niciodată în 35 de ani. Ar trebui să fie un proiect de 150 de milioane (euro n.r.) pe 5 ani, ca să ajungem la nişte cifre cheie. Am dat şi o soluţie. Este simplă. A descoperit-o lumea, nu am descoperit-o noi şi am descoperit-o în proiecte comune cu Comisia Europeană şi cu OCDE. Un euro pe noaptea de cazare, la 30 de milioane de nopţi, se adună 30 de milioane de euro la nivel de stat. Dacă îi luăm de la turist, turistul nu zice ce-ai făcut cu acel euro de la mine? E învăţat să plătească 8 euro – 9 euro în capitalele şi în oraşele turistice internaţionale. Nu o să putem să luăm de la buget banii ăştia, avem treabă cu înarmarea, avem treabă cu construcţia de autostrăzi, nu avem de unde”, a precizat Adrian Voican.