Unde fug italienii care nu vor să se vaccineze anti-COVID? Au ales fix un oraș din România

Este vorba despre 12 italieni, cei mai mulți dintre ei antreprenori, care au mers la o agenție de turism din oraşul Pisa, regiunea Toscana. Aceștia și-au rezervat bilete doar pentru dus cu destinaţia România, dorind să scape de vaccinare și obligativitatea prezentării certificatului verde.

Amintim că obligativitatea prezentării certificatului verde va intra în vigoare în Italia la jumătatea lunii octombrie și va fi valabilă pentru toate sectoarele de activitate, nu doar pentru cele esențiale.

Explicația oferită de proprietara unei agenții de turism

„Nu mi-a venit să cred. O femeie de vreo patruzeci de ani a apărut cerându-mi informații pentru a rezerva câteva zboruri într-un singur sens către orașul Brașov, din Transilvania. Cererea m-a intrigat și așa că am încercat să investighez problema. Așa am aflat că un grup de persoane se organizează pentru că vor să părăsească Italia. Clienta mi-a spus că această decizie a fost luată pentru a evita vaccinarea şi pentru a nu fi nevoiţi să se supună obligaţiei de a deţine un Green Pass”, a declarat Vanessa Piampiani, proprietara agenţiei de turism Kantika Travel din Pisa, conform informațiilor transmise de lanazione.it

Italienii ar urma să ajungă în România la sfârșitul acestei luni

Totodată, cei 12 italieni intenţionau la început să se mute în Anglia. Totuși, aceștia și-au îndreptat atenţia spre Europa de Est în urma restricţiilor impuse de guvernul britanic.

„Nu vorbesc engleză și poate că nu au călătorit niciodată. Am încercat să-i explic clientei mele că oraşul Braşov are şi aspectele sale negative, iarna este dură şi temperatura scade sub zero grade”, a completat Vanessa Piampiani, potrivit sursei menționate.

De asemenea, italienii ar urma să ajungă în România la sfârșitul acestei luni. Amintim că presa din Italia scrie că România că este una dintre țările europene cu cea mai mică rată de vaccinare anti-COVID.

„Pentru străinii care provin din așa-numitele „zone verzi” precum Italia, în România nu există nicio obligativitate de a prezenta certificatul „verde” sau de a face o perioadă de carantină. Nu există restricții de niciun fel, iar revenirea la perioada pre-pandemică este imediată, dacă nu intervine creșterea bruscă a infecțiilor cu COVID-19 și a spitalizărilor”, a scris sursa menționată despre țara noastră.

Sursă foto: Dreamstime