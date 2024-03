Evoluție pozitivă pentru PIB-ul per capita în România

Datele preliminare publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat) dezvăluie o evoluție pozitivă pentru România în ceea ce privește PIB-ul per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS). În anul 2023, această valoare a atins 78% din media Uniunii Europene (UE), o creștere semnificativă comparativ cu anii precedenți.

Comparativ cu alte state membre UE, România se situează în continuare sub media europeană, însă se apropie treptat de acest nivel. Diferențele substanțiale rămân, însă, evidente, față de țări precum Luxemburg și Irlanda care conduc clasamentul, cu un PIB per capita exprimat în PPS de 140%, respectiv 112% peste media UE.

Urmează apoi Țările de Jos, Danemarca și Austria, toate cu niveluri semnificative peste media UE. Pe de altă parte, Bulgaria (36% sub media UE), Grecia (33% sub media UE), Letonia (29% sub media UE), Slovacia (27% sub media UE), Croația și Ungaria (ambele cu 24% sub media UE) și România (22% sub media UE) se numără printre țările cu cel mai scăzut nivel al PIB-ului per capita, fiind sub media europeană.

Pentru România este o îmbunătățire a poziției în UE, care se apropie de media europeană în ceea ce privește consumul și puterea de cumpărare. În comparație cu anii precedenți, în 2023 nivelul PIB-ului per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard este cu 22% sub media UE, în timp ce în 2022 și 2021 această diferență era mai mare, de 24% și, respectiv, 27%, mai arată datele Eurostat.

Țara noastră a scăzut în privința calității vieții și bunăstării sociale

Un studiu recent arăta însă că România a coborât pe locul 44, după Bulgaria, în clasamentul privind calitatea vieţii şi bunăstarea socială, din 170 de ţări luate în calcul la realizarea studiului Indicele de Progres Social 2023, cu sprijinul Deloitte.

Țara noastră a pierdut o poziţie faţă de anul trecut şi se menţine, conform scorului înregistrat, în rândul ţărilor din a doua categorie, după Argentina, Barbados şi Bulgaria.

În 2023, România s-a clasat pe locul 46 în lume la categoria nevoilor de bază, pe locul 49 din punctul de vedere al bunăstării şi pe locul 46 la categoria oportunităţi, spune studiul. Analiza privind valorile atribuite fiecărei coordonate care intră în aceste trei categorii arată că ţara noastră a obţinut cele mai bune rezultate la nutriţie şi îngrijire medicală (locul 28), la locuinţă (locul 43), siguranţă personală (locul 45) şi informaţii şi comunicaţii (locul 46). Pe de altă parte, coordonatele care înregistrează scoruri mai mici includ incluziunea socială (locul 71) şi apa şi salubritatea (locul 67).