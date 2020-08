Producţia de produse lactate şi importurile au înregistrat creşteri în primele şase luni ale anului, raportat la perioada similară din 2019, piaţa laptelui fiind dominată de multinaţionale, arată rezultatele unui studiu realizat de Cooperativa Ţara Mea, date luni publicităţii.

Potrivit sursei citate, importurile de lapte brut s-au majorat în primele şase luni (+57,4%), atingând 72.212 tone, raportat la 50.552, în aceeaşi perioadă din 2019. În iunie 2020, importurile au fost de 9.473 tone, comparativ cu 6.019 tone, în iunie 2019.

”O piaţă dominată de străini”

Datele centralizate de Cooperativa Ţara Mea relevă faptul că brânzeturile reprezintă o piaţă dominată de străini.

„România nu are tradiţia Olandei în producţia de lactate, dar are reţetele sale autentice, pe care facem tot posibilul să le păstrăm. Este adevărat că de-abia acum am ajuns la nivelul tehnologic al producătorilor străini, dar avem în continuare aproape ultimele păşuni bio din Europa. De aceea, dorinţa noastră este să susţinem toţi producătorii români de pe acest segment”, a afirmat Florin Burculescu, preşedintele Cooperativei Ţara Mea.

Astfel, brânzeturile reprezintă categoria cu cea mai mare pondere în piaţa lactatelor, circa 50% din punct de vedere valoric. În luna iunie, producţia a fost de 10.332 de tone, în creştere uşoară faţă de mai 2020, respectiv 50.335 tone în primele şase luni, fiind consemnat un avans nesemnificativ raportat la intervalul similar din 2019.

”Există stocuri de lactate mai mari decât de obicei”

Principalii jucători pe piaţa brânzeturilor sunt companiile Hochland, Savencia, Covalact, Lactalis, Albalact, care deţin aproape jumătate din piaţă din punct de vedere valoric pe segmentul IKA. Cele mai importante mărci 100% româneşti sunt Solomonescu şi Ţara Mea, aflate în topul preferinţelor consumatorilor români.

„Dat fiind faptul că, în ultimele şase luni, consumul a scăzut, putem concluziona doar că există stocuri de lactate mai mari decât de obicei. Urmează o perioadă în care producţia autohtonă de lapte scade – firesc, datorită anotimpurilor -, aşadar va fi interesant de observat dacă vor mai creşte importurile sau dacă se vor mări preţurile”, reiese din studiul de specialitate, care citează datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Potrivit aceluiaşi studiu, producţia de lapte de consum, în primul semestru, a fost de 183.245 tone, cu 20.333 tone (+12,5%) mai mult faţă de perioada similară din 2019. În luna iunie, producţia a atins 27 479 tone, în scădere cu aproape 2.000 de tone raportat la luna anterioară.

”Piaţa Bio este în creştere”

„În creştere au fost şi cantităţile de lapte colectate de procesatori – 109.186 tone de lapte în iunie 2020, faţă de 104.156 tone, în iunie 2019. La nivel de semestru, în schimb, volumul colectat a atins 578.131 tone, comparativ cu 582.204 tone, în primul semestru din 2019”, se menţionează în comunicat.

Studiul mai relevă faptul că piaţa Bio este în creştere. „Chiar dacă produsele bio la acest moment au o pondere de doar câteva procente în totalul pieţei lactatelor, evoluţia segmentului în ultima perioadă nu este deloc de neglijat. De altfel, şi marii producători au început să se uite cu un interes tot mai mare către această nişă, în contextul în care consumatorii devin tot mai interesaţi de alimente cât mai naturale şi sănătoase”, susţin autorii studiului.

Cooperativa Tara Mea deţine trei fabrici de lapte şi produse lactate la Berca (judeţul Buzău), Arad (judeţul Arad) şi Bârlad (judeţul Vaslui), fiecare livrând peste 100 de tone de lactate pe lună.