Incendiul de la Spitalul “Matei Bals” a umplut paharul! Tragedia in care cinci oameni au murit arsi de vii, carbonizati trebuie sa duca la reformarea din temelii a clasei politice. De la presedinte, la ultimul ministru!

Nu este permis ca spitalul varf de lance in lupta impotriva epidemiei de Covid-19, in care s-au pompat atatea resurse umane si financiare, sa arda ca la Colectiv din pricina imenselor probleme din sistemul sanitar ascunse de un an de zile sub pres. Si asta dupa alte patru incendii, soldate cu zeci de morti, din alte spitale covid.

Starea spitalelor din Romania este dezastruoasa. Chiar si dupa miliardele de euro pompate in spitale (pe hartie). Apogeul a fost atins la inceputul epidemiei de Covid-19 cand coruptii si prostii de la guvernare au dat ordinul iresponsabil, criminal, de a secretiza toata activitatea din interiorul spitalelor, amenintandu-i pe medici si asistenti sa nu spuna nimanui nimic din ce se intampla in interior, sub amenintarea dosarelor penale pentru divulgarea secretului profesional.

Tot prin ordine iresponsabile s-a interzis efctuarea de autopsii si s-a declansat uriasa afacere a mortilor de Covid-19, in cadrul caruia nu se mai moare decat de Covid in spitale (9 din 10 mor cu diagnosticul de infectati cu coronavirus) pentru ca o intreaga industrie satelita sa-si umfle buzunarele.

Din momentul in care aceste ordine au venit, medicii s-au temut sa mai spuna publicului adevarul. Sa nu li se faca dosare penale. Daca nu ar fi fost constransi sa taca, presa si publicul ar fi putut afla ce dezastru e in spitale, cum mor oamenii cu zile de infectii si nepasare, dar totul e musamalizat sub “parafa Covid”, si s-ar fi putut lua masurile de corectie necesare. Al cincilea incendiu cu morti putea fi evitat daca lumea era lasata sa vorbeasca. Pentru toate aceastea eu il consider principal responsabil pe dr. Raed Arafat – Comandantul operatiunilor. Omul acesta trebuie sa plece! Imediat! E depasit din toate punctele de vedere. Sub comanda lui au luat foc cinci spitale in stare de urgenta si alerta. Sub el Romania a fost paralizata de frica si secretomania Covid-19 si s-a distrus economia nationala prin masuri de blocaj aberante, care nu erau necesare. Sub el oamenii nu mai pot sa se trateze de cancere si alte boli si mor cu zile, pentru ca s-au inchis atatea spitale. Raed Arafat e cel care a inchis bisericile de Pasti intr-o tara eminamente crestin-ortodoxa! Duca-se pe pustii!

Este revoltator sa auzi ca la Spitalul “Matei Bals” – nava amiral a flotei medicale anti Covid, rudele pacientilor veneau cu aeroterme de acasa ca pacientii sa nu inghete de frig!!!

De ce nu avea Spitalul caldura? Personal il consider principal vinovat pe primarul general al Capitalei Nicusor Dan (useristul care s-a vopsit peste noapte in liberal) care a mintit cu nerusinare electoratul exact pe problema caldurii si apei calde. Sunt convins ca daca Gabriela Firea ramanea in continuare primar general asa ceva nu se intampla. Locuiesc chiar in Sectorul 2, la cateva strazi de Spitalul “Matei Bals” si stiu ca rarisim am avut probleme cu apa calda si caldura sub mandatul Gabrielei Firea, si brusc, nenumarate intreruperi de cand a venit Nicusor Dan la primarie. Desi am termoficarea in spatele blocului.

Nu exista scuze. Spitalele nu sunt un bloc de locuinte unde sa-ti permiti sa tai caldura si curentul. Aici trebuie asigurat foc continuu si cine nu e in stare sa plece. Nicusor Dan nu a asigurat nici macar la spitale caldura, deci trebuie sa plece. Imediat. Cu toata sleahta lui de USR-isti! A mintit porceste electoratul si trebuie sa raspunda cu functia. Cum ati putut bucuresteni sa votati un asemenea specimen?

Sa nu-l uitam pe actualul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. Agitatul userist care se dadea de ceasul mortii si cerea taieri de capete si inchisoare pentru vinovatii de la incendiul Colectiv din 30 octombrie 2015 si pentru proasta tratare in spitale a celor arsi. Mare tupeu pe acest individ, care nu intelege sa-si dea imediat demisia! Daca presedintele Klaus Iohannis respecta Constitutia, USR nu trebuia sa ajunga niciodata la guvernare. Vlad Voiculescu nu ar fi ajuns niciodata ministru la Sanatate!

Cred cu tarie ca Vlad Voiculescu trebuie imediat destituit. A facut atat de mare taraboi cu arsii de la Colectiv, si a cerut atatea demisii si raspunderi, iar acum cand are un “Colectiv” chiar in principalul spital covid pe care il pastoreste face pe niznaiul si nu are bunul simt sa se care de buna voie!

Valea Voiculescule! Inapoi la ONG-uri cu tine!

Iohannis este cel care a i-a adus la guvernare pe acesti indivizi cu agende straine, obligand PNL sa-i accepte contra-naturii in coalitie si incalcand grosolan dreptul PSD de a face guvernarea in calitate de castigator al alegerilor din decembrie 2020. Iohannis este cel care a adus la guvernare pe perdantii alegerilor din decembrie 2020. Si trebuie sa raspunda! El este principalul vinovat a tot ce se intampla de mai bine de un an in Romania, caci el este stapanul “Guvernului Meu”. El a gestionat ca stapan al Guvernului indatorarea masiva a Romaniei, prabusirea economica, el a numit premierii si ministrii. Sub el romanilor li s-a facut frica sa se mai trateze in spitale, caci in spitalele din Romania s-a ajuns sa se moara pe capete, cu zile. Sub el romanii nu mai au siguranta zilei de maine!

Iohannis e primul care trebuie sa plece! Dar Iohannis nu pleaca! Iresponsabilul asta plin de el, arogant si venit de pe alta lume duce Romania in gard cu o viteza uluitoare. Nu a gasit altceva mai bun de facut decat sa se prezinte azi la locul dezastrului, la orele 13.00 (la ore bune dupa tragedie, pentru ca probabil a trebuit sa-si faca exercitiile fizice, sa se bronzeze la lampa si serveasca masa cu dumicate bio) ca sa transmita urmatorul mesaj: “Tin sa felicit fortele de interventie pentru promtitudinea cu care au intervenit la acest incendiu groaznic!”

Imediat dupa el, a iesit la rampa si premierul Florin Catu, intr-o declaratie jenanta rostita de la pupitrul de la Palatul Victoria, care printre altele, s-a apucat sa laude si el modul in care s-a intervenit in tragedia de la “Matei Bals”.

Chiar era ceva de laudat in aceasta tragedie, natangilor???

PS – Morala: romani, va place ce ati votat? Asta ne asteapta pe toti. Vom muri cu zile, in timp ce alesii nostrii vor aplauda triumfal modul in care vom fi dusi la groapa.