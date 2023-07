Așadar, indicele ROBOR la 3 luni a scăzut joi, 13 iulie, la 6,46% pe an, de la 6,49% pe an, în şedinţa precedentă, conform cifrelor publicate recent de Banca Naţională a României (BNR).

ROBOR joi, 13 iulie. Vești bune pentru românii cu credit la bancă

Amintim că indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an la începutul anului trecut, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,55%, de la 6,57% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a coborât la 6,75%, de la 6,76% pe an.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,94% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2023, în coborâre faţă de cel din trimestrul anterior, de 5,98%.

Amintim că în luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Pe parcursul anului 2022, ROBOR a înregistrat fluctuații semnificative, începând anul la 3% și ajungând la peste 8% în timpul verii. Ulterior, a atins cel mai înalt punct, de 8,21%, în octombrie, urmat de o scădere ulterioară.

Datele publicate anterior, în ziua de 11 iulie, arătau că indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,50% pe an. Totodată, instituția condusă de Mugur Isărescu a transmis la momentul respectiv că indicele ROBOR la șase luni a scăzut la 6,59% pe an, față de 6,61% pe an cât a fost în şedinţa precedentă.

Acest indice este folosit la calculul dobânzilor pentru creditele ipotecare în lei cu o dobândă variabilă. Banca Națională a României (BNR) a oferit atunci informații și despre indicele ROBOR la 12 luni. În cursul zilei de marți, 11 iulie, indicele ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,77% pe an, de la 6,80% pe an în ședința anterioară.

ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România își împrumută reciproc fonduri în moneda locală. Banca Națională a României (BNR) determină zilnic acest indice, calculându-l ca medie a ratelor practicate de zece bănci atent alese de banca centrală.