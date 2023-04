„Consumul responsabil de alcool este o prioritate. Din 2010 am lansat o serie de proiecte, de inițiative pentru a preveni consumul de alcool în rândul șoferilor, în rândul tinerilor, pe timpul sarcinii. Aș putea să amintesc de această dată de aplicația Zero la Mie, o aplicație pe care orice șofer o poate descărca, care îi va spune când alcoolul din sânge se elimină, iar acesta poate conduce din nou în siguranță. Continuăm cu proiectele noastre, sperăm să reușim și mai departe”, spune Lidia Groșan, External Communication Manager la Ursus România.

Întregul eveniment poate fi vizionat live pe canalul de Youtube Hai România.

Un comportament responsabil

Reprezentanții companiei Corporate Affairs Ursus Breweries pun un foarte mare accest pe campaniile lor de promovare a unui comportament cât mai responsabil în rândul consumatorilor, iar în acest sens, nu puține au fost dățile când cei de la Ursus au inițiat campanii prin care au transmis acest mesaj foarte important. Printre acestea se poate număra prevenirea consumului de alcool la volan, printre minori, dar și în rândul femeilor în rândul sarcinii.

„În fiecare an, am avut proiecte dedicate, pentru a susține acești piloni, iar rezultatele sunt îmbucurătoare. Spre exemplu, am lansat aplicația Zero la Mie, care permite utilizatorilor să estimeze când nivelul de alcool din sânge revine la 0‰ și pot conduce în siguranță și, la ora actuală, aplicația are peste 50.000 de descărcări”, povestește Vicepreședintele Corporate Affairs Ursus Breweries, Robert Uzună.

Gala Capital „Top 100 Manageri”

Managerii de succes din România au fost premiați miercuri seara, 26 aprilie, în cadrul Galei Capital Excelența în Management. Evenimentul a avut loc la Phoenicia Grand Hotel, iar întreaga gală de premiere a fost transmisă în regim live pe pagina de Facebook Capital România și pe canalul de Youtube HAI Romania. Înregistrările integrale vor putea vi vizionate pe aceste canele media.

Revista economică Capital organizează încă din anul 2015 Gala Excelența în Management, un eveniment special în cadrul căruia sunt premiate performanțele managerilor din companii de renume prezenți în mod activ pe piața din România. Cei 100 de manageri menționați în acest supliment fac parte din mai multe domenii de activitate, precum administrație publică, agenții de publicitate, resurse umane sau educație și cercetare.

Managerii ce au fost prezentați și premiați în cadrul Galei „Excelență în Management” ediția 2023 au fost incluși și în Capital Top 100 Manageri, un proiect în cadrul căruia redacția Capital a analizat performanțele șefilor de departamente de la companii din toate domeniile de activitate, urmărind rezultatele, deciziile și acțiunile relevante desfășurate de aceștia în anul precedent.