Europarlamentarul Rareș Bogdan a fost invitat în cadrul unui nou episod al podcastului EVZ Capital. Acesta le-a povestit lui Robert Turcescu și lui Dan Andronic că a participat la meciul recent dintre FCSB și Dinamo.

Jurnalistul Robert Turcescu l-a întrebat cu ce echipă ține. Răspunsul europarlamentarului Rareș Bogdan l-a luat prin surprindere pe cunoscutul jurnalist, acesta precizând că ține cu Universitatea Cluj.

Întrebat dacă la evenimentul la care a participat a purtat masca de protecție, europarlamentarul Rareș Bogdan a precizat că nu a purtat-o atunci când a stat în tribune împreună cu fiul său. Cu toate acestea, Rareș Bogdan a subliniat că a purtat masca de protecție atunci când a traversat spațiile închise de sub tribune.

”La Steaua-Dinamo eu am stat în tribună alături de fiul meu care a vrut să fie aproape de galerie (…) N-am purtat mască, la fel ca toți ceilalți. Am purtat mască doar când am traversat spațiile închise de sub tribune”, a mai spus Rareș Bogdan.