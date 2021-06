Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, s-a enervat după ce a văzut o fotografie compromiţătoare pentru cei din Poliţia Română. Acesta a primit o imagine cu o maşină a Poliţiei Naţionale care era parcată ilegal într-un cartier din Sectorul 3.

Robert Negoiţă, enervat de atitudinea unui poliţist

Mai exact, Robert Negoiţă s-a enervat din cauza atitudinii unui agent de poliţie. Angajatul Ministerului de Interne a parcat maşina de poliţie pe spaţiul verde. Se pare că maşina a stat destul de mult pe spaţiul verde, mai ales că a putut să fie şi fotografiată.

“Ministerul Afacerilor Interne, Romania, pe bune?!?! 😡”, a scris primarul de la Sectorul 3 în dreptul pozei postate. Prietenii virtuali ai lui Negoiţă au intervenit imediat. Negoiţă a avut sute de reacţii la această imagine în doar câteva minute şi chiar le-a răspuns acestora.

Negoiţă le-a spus acestora că nu are ce să facă şi cum să intervină. Doar a sesizat Poliţia Locală a Sectorului 3 pentru ca această instituţie aflată în subordinea sa să ia măsuri. “Eu am primit poza de la un cetatean. Si am trimis-o catre PLS3. Dar poate iau masuri cf legii si cei din Minister…sau nu?”, a fost răspunsul lui Negoiţă, care a răspuns la fel altui cetăţean nervos pe această situaţie.

“Eu am primit-o de la un cetatean”, a mai scris Negoiţă.