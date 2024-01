Începe marele război? Președintele Comitetului Militar al NATO, Rob Bauer, îi îndeamnă pe civil să se pregătească de un conflict cu Rusia, în următorii 20 de ani.

Bauer a făcut acest anunț în cadrul unei conferințe de presă.

Amiralul olandez a subliniat că în eventualitatea unui conflict, civilii trebuie să treacă peste primele 36 de ore.

Rob Bauer a spus însă că un eventual război nu va fi generat de către NATO.

NATO Admiral Rob Bauer warns: “Peace is not guaranteed. We are preparing for a war with Russia and its terrorist groups. Maybe not tomorrow but certainly within the next 20 years. People should be prepared for the first 36 hours”#NATO #Russia #Ukraine pic.twitter.com/OrNssDs6il

— KimJongWins (@KimJongwins) January 19, 2024