Ritmul de vaccinare a scăzut foarte mult

Octavian Jurma a punctat că ținta autorităților poate fi atinsă în 7 ianuarie 2022 „dacă ritmul actual de vaccinare se menține constant”.

„Din pacate, azi ritmul mediu de vaccinare cu prima doza a scazut atat de mult incat nu vom atinge in acest an tinta de 10 milioane de persoane vaccinate cu minim o doza. Acest prag poate fi atins, daca ritmul actual de vaccinare se mentine constant, doar in 7 ianuarie 2022.

In ciuda escaladarii optimismului autoritatilor de la stadiul de fantezie la cel de delir, relaxarea inhiba vaccinarea si minciuna ostentativa si populismul o vor inhiba si mai tare.

Tinta de 5 milioane este mai degraba simbolica si va fi atinsa abia la finalul lunii iunie. Adevarata miza este atingerea in timp util (inainte de inceperea scolii in toamna) a pragului de 10 milioane de persoane vaccinate. Acest nivel de protectie este minim necesar pentru evitarea unui nou val de infectari si decese in toamna”, a scris medicul Octavian Jurma pe Facebook.

Situația vaccinării la data de 26 mai 2021

De asemenea, acesta a menționat situația vaccinării la data de 26 mai 2021, precum este descrisă de vaccinare-covid.gov.ro

„in prezent un total de 4,208,724 persoane sunt vaccinate impotriva COVID-19 cu minim o doza de vaccin

un total de 22% din populatia rezidenta de 19,317,984 locuitori este vaccinata impotriva COVID-19 cu minim o doza de vaccin

in ultimele 24h am inregistrat 71,522 vaccinari, din care 25,404 cu prima doza

pragul de 5 milioane de persoane vaccinate cu minim o doza va fi atins in data de 25.06.2021

pragul de 5 milioane de persoane vaccinate cu a doua doza va fi atins in data de 16.07.2021

pragul de 5 milioane de persoane complet vaccinate (10 zile dupa rapel) va fi atins in data de 26.07.2021

pragul de 10 milioane de persoane vaccinate cu minim o doza va fi atins in data de 07.01.2022

pragul de 10 milioane de persoane vaccinate cu a doua doza va fi atins in data de 28.01.2022

pragul de 10 milioane de persoane complet vaccinate (10 zile dupa rapel) va fi atins in data de 07.02.2022”

Singura certitudine politică în perioada următoare

În continuare, medicul a scris că relaxarea este „singura certitudine politică în perioada următoare”.

„Nu va faceti griji in legatura cu masurile de ingradire a liberatii de miscare a virusului, calendarul relaxarii va continua accelerat. Relaxarea, indiferent de situatia epidemiologica, este singura certitudine politica in perioada urmatoare, pentru ca numarul de infectari va continua sa ramana relativ scazut in urmatoarele 2 luni”, a completat acesta.

Sursă foto: Facebook Octavian Jurma