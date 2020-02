Rezultate Loto joi, 20 februarie! Incredibil ce numere au ieșit la 6/49 și Noroc

Loto 6/49

28, 6, 12, 16, 34, 31

Joker

35, 19, 41 16, 20, +12

Rezultate Loto joi, 20 februarie! Incredibil ce numere au ieșit la 6/49 și Noroc

Loto 5/40

4, 31, 17, 23, 37, 1

Noroc

5, 8, 5, 4, 6, 7

Noroc Plus

3, 1, 5, 2, 7, 3

Super Noroc

4, 6, 8, 3, 5, 7

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,5 milioane lei (peste 1,15 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report de aproximativ 148.000 de lei (peste 31.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 311.500 de lei (peste 65.000 de euro) in timp ce la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 21.300 de lei.

Te-ar putea interesa și: