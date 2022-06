Potrivit datelor publicate joi de BNR, la finele lunii mai, rezervele valutare de la Banca Naţională a României se situau, la nivelul de 40,920 miliarde de euro, înregistrând o creștere de 1,03%, faţă de cele 40,501 miliarde de euro înregistrate la 30 aprilie 2022.

Totodată, BNR menționează că în cursul zilei de luni, 30 mai au avut loc mai multe intrări de 3,756 miliarde de euro. Acestea au reprezentat modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor (inclusiv suma rezultată din emisiunile de euroobligaţiuni ale Ministerului Finanţelor în valoare nominală de 1,75 miliarde dolari americani); alimentarea contului Comisiei Europene şi altele.

La ce valoare au ajuns rezervele valoare de la BNR

Tot în cursul zilei de luni au avut loc și mai multe ieșiri care s-au ridicat la suma de 3,337 miliarde de euro. Potrivit datelor publicate de BNR, acestea au vizat modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR şi plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

În ceea ce privește nivelul rezervei de aur, acesta s-a menţinut la 103,6 tone, iar odată cu evoluția prețurilor, valoarea acesteia s-a situat la 5,741 miliarde de euro. De cealaltă parte, rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 mai 2022 au fost de 46,661 miliarde de euro, faţă de 46,533 miliarde de euro la 30 aprilie 2022.

BNR mai precizează că plăţile scadente în luna iunie 2022 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 95 milioane euro.

BNR, despre evoluția Indicelui ROBOR

Tot joi, BNR a prezentat și evoluția indicelui ROBOR care își continuă ascensiunea. Potrivit sursei citate, în cursul zilei de joi Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut joi la 5,99% pe an, de la 5,97% pe an.

Același lucru s-a întâmplat și cu Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, care a urcat joi la 6,15% pe an, de la 6,13% pe an. La rândul său, Indicele ROBOR la 12 luni a crescut și el la 6,33% pe an, spre deosebire de valoarea de 6,32% înregistrată anterior.