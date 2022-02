transferurile bancare către conturi din Ucraina, aceștia se pot adresa direct din chat, în aplicație, echipelor de la Customer support pentru recuperarea comisionului reținut, precizează responsabilul de comunicare al ”În primul rând, ne-am asigurat că oamenii care doreau să trimită bani la sau de la bănci din Ucraina pot face în continuare acest lucru. De asemenea, am renunțat la taxele de transfer pentru trimiterea de bani către un cont bancar ucrainean”, se arată în postarea menționată. În cazul în care, ulterior acestui anunț, au existat cazuri izolate în care utilizatorii au fost comisionați pentrutransferurile bancare către conturi din Ucraina, aceștia se pot adresa direct din chat, în aplicație, echipelor de la Customer support pentru recuperarea comisionului reținut, precizează responsabilul de comunicare al Revolut România.

În același anunț de pe blog-ul companiei, Revolut menționează și ce măsuri au fost luate, de companie, pentru a oferi siguranță și sprijin echipei de angajați din Ucraina: ” Încă d e la începutul acestei crize, ne-am concentrat în primul rând pe a face tot ce era posibil pentru a ne proteja colegii din Ucraina și pentru a-i sprijini pe ei și pe familiile lor. Pe măsură ce lucrurile s-au intensificat, am oferit sprijin pentru relocare tuturor angajaților noștri din Ucraina, dacă doreau să se mute. Acest sprijin a fost disponibil indiferent dacă oamenii noștri doreau să se mute în altă țară sau în altă parte din Ucraina.

Am angajat un partener global de soluții de securitate pentru a oferi oamenilor noștri îndrumări, asistență logistică de urgență și cele mai recente actualizări de securitate. Monitorizăm și evaluăm continuu pentru a vedea dacă putem face mai multe pentru a ne sprijini prietenii și colegii. Cu toate acestea, pe măsură ce întreaga amploare a invaziei ruse a început să devină clară, am început, de asemenea, să ne îndreptăm gândurile la ce am putea face pentru a sprijini toți ceilalți oameni din Ucraina afectați de aceste evenimente îngrozitoare.”