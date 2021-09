Violeta Alexandru se revoltă împotriva ameninţărilor primite!

“Partidul Național Liberal nu este PSD. Sunt obișnuită cu democrația, nu cu teroarea”

Postarea integrală a Violetei Alexandru

“Nu mă poate obliga nimeni să nu fiu prezentă la serviciu, adică la Parlament, când este program oficial de lucru în plenul Parlamentului. Nu confundați prezența cu votarea moțiunii – unde am agreat că PNL nu votează împotriva PM Liberal (indiferent cum se numește). Am tot dreptul să consider că “decizia” de a mă amenința (în scris), în numele “salvării” lui Florin Cîțu – dacă particip la ședințele Parlamentului unde se citește (nu se votează) o moțiune – este nestatutară și chiar ușor pe lângă cadrul legal dar asta, sigur, ar putea fi mai bine analizată de cei cu experiență în partid.

Nu există nici ca într-o zi să mă oblige să nu fiu prezentă, în altă zi să mă oblige să fiu. Pare că tot PSD a ținut și aici în șah PNL, adică pe cei care au dus lucrurile astfel încât să fim azi la mâna PSD. Și e doar începutul. Noi, de fapt, am ajuns să așteptăm să ne spună PSD dacă participă sau nu la plen (toți sau doar câțiva, astfel că nu se va atinge cvorumul) ca să ne organizăm și noi cuminți după ei. Este vorba despre cvorumul necesar nu pentru citirea moțiunii ci pentru aprobarea calendarului moțiunii. Se întâmplă în aceeași ședință.

Partidul Național Liberal nu este PSD. Sunt obișnuită cu democrația, cu discutarea deciziilor, nu cu teroarea, nu cu impunerea brutală. Mă voi consulta, în consecință, cu privire la ceea ce se întâmplă astăzi în Parlament. Cu gândul la imaginea Partidului Național Liberal de care trebuie să avem grijă. Altminteri – nu, nu mă tem de consecințe când știu că am dreptate. M-am înscris în PNL, pentru libertatea de a face politică corect și eficient. Nu ca să lucrez sub teroare.

Mă întreb dacă o să fiu sancționată considerându-se că circulând prin Parlament zilele acestea pun în pericol cariera politică a lui Florin. Din cum evoluează lucrurile, ajungi să stai cu stres că orice faci poate fi interpretat ca punând în pericol cariera politică a unui om. Pot să merg la Parlament să depun proiectul pe care l-am terminat recent, cel privind facilitarea accesului cetățenilor la adeverințele emise de societățile de arhivare pentru o stabilire corectă a cuantumului pensiei? Lucrez la el de câteva luni, am avut mai multe variante discutate cu toate părțile interesate ca să găsesc o soluție să sprijinim oamenii să intre în posesia adeverințelor și să primească pensia corectă.

Am văzut că mai nou scrie negru pe alb că vor exista consecințe pentru cine nu îl susține pe Florin Cîțu. Nu PNL, pe Florin Cîțu. Nu mai vorbim despre pericolul care planează asupra evoluției PNL ci vorbim acum de soarta unui singur om. Eu continui să mă gândesc la soarta PNL. Fără frică. Nu doar că mă gândesc dar îmi văd de treabă conștientă că oamenii vor să vadă rezultate de la noi. Nu sunt singura și mulțumesc tuturor colegilor mei din PNL care fac toate eforturile pentru a-și vedea, cu seriozitate, de treabă.”